民進黨推排除政二代條款！ 三等親內初選不加分

2017-09-12 18:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨周一召開選對會，通過六都議員青年多元徵召辦法，除了原本的新人、多元身分可以加權最高20%的規則外，又推出新的「政二代」條款，現任一到三類（現任縣市長、立委、縣市議員）的配偶和三等親，選區部分重疊或相同者，都沒辦法獲得民調加權。舉例來說，如果同一選區中，現任議員爸爸要交棒給兒子，即便兒子低於35歲，也無法獲得任何加分。

民進黨周一召開選對會，會中通過直轄市議員特別提名條例草案、直轄市暨縣市長提名特別條例。其中，縣市長提名辦法與之前類似，分成三種方案。第一種是民進黨目前執政縣市，任期尚未屆滿的直轄市長、縣市長（現任縣市長），由黨主席提名，經過中執會通過。草案並未說明是否為現任者優先。

第二種為非民進黨執政縣市（艱困選區），採徵召制，如有兩人以上角逐，則由選對會協調單一人選，由主席提名經中執會通過。第三種為民進黨執政縣市且兩屆任滿縣市，例如台南市、高雄市，將會辦理初選、民調。

此外，直轄市議員的提名辦法之前爭議不斷，黨中央原擬選擇十多個選舉區，徵召青年、多元族群參選，後來引發反彈，日前又改為「十加十」方案，也就是未參選過的「新人」，民調可加權10％，35歲以下或有多元族群身分再加權10％。

新人定義為未曾參與第一、二、三、四、五類（從縣市首長到里長）公職之初選或選舉，都可被列為新人。

舉例來說，如果該新人之原始民調數字為10％，那麼他的民調數字可乘以1.1，如果該新人又具備35歲以下（2018年2月28日為計算基準），或多元族群身分，那麼民調數字就可乘以1.2，該新人民調數字就會變成11％或12％。

而根據選對會昨天通過的草案，議員提名條例又加入「排除政二代條款」，根據草案內容，「現任」一到三類公職（議員、立委、縣市長）之配偶或三等親，如果競選的選區有部分重疊或相同，就跟現任議員一樣，無法獲得任何加權。

一名選對會成員認為，這些加權不僅有助於新人出線，也一定程度讓政二代不會再被加到分，因為現任議員會吸掉大部分的民調，剩下來的人，競爭都非常激烈，民調數字很接近，這時候加權和政二代調款就會發揮效用。

不過，一名有意爭取提名的35歲以下新人認為，若沒有派系奧援，新人還是很難贏過政二代的既有組織，不過有排除政二代條款，還是很值得鼓勵，也會讓新人更努力拚初選。