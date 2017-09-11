曾寫過「消滅萬惡共匪」 導演：今早才知道這是犯法的

中國檢方指控李抹黑政府意圖顛覆，李明哲「當庭認罪」，導演李惠仁表示今天早上才知道，說過「消滅萬惡共匪」是犯法的。（中央社）

2017-09-11 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國「顛覆國家政權罪」逮捕，今早9點30分在中國湖南人民法院開庭，中國檢方指控李抹黑政府意圖顛覆，李明哲「當庭認罪」，導演李惠仁表示，一直到今天早上才知道，說過「消滅萬惡共匪」是犯法的。

曾拍攝《不能戳的秘密》的導演李惠仁在臉書揶揄，小時候寫了一篇要消滅萬惡共匪文章，還被公開刊登在學校的布告欄上，一直到今天早上才知道說，原來這是犯法的，他酸：「我錯了！請不要用顛覆國家罪起訴我。」

李惠仁還呼籲中國政府，當國民黨，新黨的朋友到對岸時，不要因爲他們曾煽動廣大的純潔小學生意圖消滅你們的政權，而把他們「被失蹤」、「被認罪」，雖然與這些政黨理念完全不同，但也沒有辦法接受，中國用顛覆國家罪 把他們都抓起來「起訴」。

教授李忠憲：去中國前先解除臉友關係 以策安全

成功大學電機系教授李忠憲也在臉書上酸說：「良心建議：請小學、中學、大學及研究所的同學和朋友，去中國之前先來解除臉友關係，避免危險。」

中國湖南省岳陽市中級人民法院今開庭審理李明哲案，依據公布的視訊內容，李明哲在庭上被訊問時，對於中國的指控沒有異議，多次強調他「惡意攻擊抹黑中國共產黨、中國現行制度、中國政府」，感謝中國執法部門的文明辦案，讓他得知過去的思想是錯誤的，表示「認罪」和「悔罪」。