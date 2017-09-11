聯大明開議 外交部要求「立即停止對台歧視做法」

外交部次長章文樑表示，政府洽請友邦駐聯合國代表在總辯論為我發言，要求聯合國「立即停止對台歧視做法」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-11 16:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕第72屆聯合國大會明天開議，外交部今正式公布我國推動參與聯合國體系作法。外交部次長章文樑表示，政府洽請友邦駐聯合國代表在總辯論為我發言，友邦也將為我致函給聯合國新任秘書長表達訴求。

章文樑並說，今年我國訴求較以往「更明確有力」，包括要求聯合國改善台灣人民遭排除情形、停止針對我國人進入聯合國的歧視性作法：「應立即廢止要求我國人出示台胞證」，並呼籲聯合國應接納台灣參與為實現「永續發展目標」（SDGs）的相關活動。

聯合國將於紐約時間明天開議，並於9月19日至25日進行聯大總辯論。外交部今下午舉行記者會，正式公布今年推動入聯作法。章文樑說，政府自1993年開始推動入聯，每年方式依據國內外情勢變化，綜合包括國際、國內與兩岸情勢等考量，做出最符合國家利益的決定。今年決定採取「多元管道、擴大聲量的做法」，以強烈反映台灣2300萬人民的訴求及心聲。

政府方面，政府洽請友邦在總辯論為台灣發聲，並請友邦駐聯合國常任代表聯名為我致函給聯合國新任秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以使新任秘書長充分瞭解我推案訴求，盼新任秘書長「公允處理」台灣參與聯合國體系的問題。

章文樑強調，我國今年訴求較以往「更明確有力」，提出三大訴求。章文樑說，第一是聯合國應該採取行動改善台灣2300萬人民遭排除於聯合國體系外的情形，尤其是處理跨國性議題的聯合國專門機構，應設法以「適當方式接納台灣參與。

第二點章文樑提到聯合國針對我國人的「歧視性作法」，我國人進入聯合國場域參訪或出席會議時，時常發生被迫離場的情形，近兩年更遭要求出示台胞證。章文樑說，各方應要求聯合國秘書處恪守中立，「不為特定會員政治目的服務」，應接受我國人持我國政府證件，並應「立即廢止要求我國人出示台胞證』的無理做法。

積極面而言，章文樑說，台灣長期透過國際合作及發展計畫，參與及落實聯合國「千禧年發展目標」（MDGs）及SDGs，聯合國應該設法接納台灣參與SDGs相關會議、機制及活動，不應將任何人排除在外（Leave no one behind）。

我國今年官民合作推動入聯，所採取的多元發聲方式包括外交部長李大維撰寫專文，投書國際各大媒體，強烈呼籲聯合國不應將台灣拒於門外，外交部並製作文宣短片：「最棒的地球公民（Taiwan: A Partner for a Better World）」。環保署長李應元也將在聯大期間，於紐約出席國際研討會，發布我國首部有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」，展現台灣致力永續發展的成果，目前正積極洽邀邦交國駐紐約代表團大使與各國官員出席語與會。

民間則有立法院也籌組跨黨派視導團，將前往為台灣發聲。民團組成入聯宣達團已經抵美，將舉辦遊行。僑學界自發舉辦入聯相關活動，於聯大期間向世界展現台灣有意願也有能力參與國際的意志，包括SDGs音樂創作競賽，台灣人社團聯合會辦理「Ｗhy Taiwan matters」藝術活動，台灣民主基金會辦理東亞民主論壇等。

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