國民黨中央委員大換血 新北中生代接棒

新北市議長蔣根煌國民黨第20屆中央委員，得票排名高居第16。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-09-10 20:19

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨第20屆中央委員選舉結果9日出爐，新北市35人參選、17人上榜，比上屆多4人，包括力挺國民黨主席吳敦義的新北市議會議長蔣根煌，得票排名第16，並有意角逐中常委選舉，進入黨內權力核心；其他當選名單大換血，年輕政二代接棒的布局明顯。

國民黨中央委員主要任務是決定全代會的議程，也是晉身中常委必具的身分；這次登記參選的有不少是現任議員、政二代，或為參選下屆議員、立委選舉布局，其中，在國民黨主席選舉時大力相挺吳敦義的蔣根煌，這次得票數排名16，更添其在2018新北市長選舉時的影響力。

在新北市當選的名單中，除了立委羅明才、前立委吳育昇、前國大莊隆昌、前中常委黃志雄是政壇熟面孔，市議會有議長蔣根煌（52年次），議員林國春（57年次）、陳鴻源（56年次）、林金結（57年次）、陳儀君（62年次）、劉哲彰（61年次）等人上榜，較上一屆參選人數多，顯示國民黨年輕一代對黨改革、年輕化的期待。

另外，前議長、現任議員陳幸進的兒子陳汪全，前立委張慶忠與現任議員陳錦錠的兒子張智倫也都順利當選；地方盛傳，陳汪全有意接棒參選下屆市議員，而張智倫不排除是為參選下屆立委布局。

有青工會背景的也上榜了3人，包括新莊區的陳茂嘉、蘆洲區的林鼎超、永和區的陳偉杰；原住民代表馬見 Lahuy Ipin是來自烏來福山的泰雅族人，今年3月才從陸戰隊退伍；至於黨籍在台北市，雖卸下黨務出任新北市教育局局長的林奕華，團隊仍積極運作，此次得票名列第49名當選。