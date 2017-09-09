議員批南屯拖吊場違建不拆 都發局：已列入排拆

2017-09-09 14:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯拖吊場內有多座違建，市議員何文海今天表示，南屯拖吊場過去興建的主建築都是合法，但是近年來，興建多座違建，民眾檢舉，都發局卻不拆，要求都發局一視同仁，把屬違建的建物拆除。

都發局長王俊傑表示，南屯拖吊場應該是屬於既成違建，台中市每年新增違建約7、8千件，根據違章處理原則，100年4月20日以前的建物就列管，之後則列管及排拆，南屯拖吊場的違建若沒有立即危險或者是影響交通，就是列入排拆，並非不拆。

南屯拖吊場已有20多年的歷史，何文海表示，南屯拖吊場在民國82年設立，過去興建的主建築都有申請通過，均屬合法。但是近年來，興建多座違建，沒有建照及使用執照，而這些違建的用途，可能用來做為司機休息室或者是餐廳。

何文海指出，有民眾發現拖吊場內興建多座違建物，便向都發局檢舉，但南屯拖吊場是交通局放置被拖吊的違規車輛的停車場，場內卻興建多座違建物，已經很離譜了，民眾向都發局檢舉，都發局竟至今未拆。

何文海說，南屯拖吊場是屬於交通局，都發局的拆除大隊接獲檢舉後，雖有發文給交通局要求改善，但是違建仍存在，都發局目前仍然未拆除，都發局拆除民間的違建行動都很快速，但要拆自己公部門的違建時，卻遲遲未動手，未依法行事。

何文海要求都發局一視同仁，立即前往拆除，才能讓人民信服。

王俊傑則表示，目前台中市累積待拆的違建約有7萬多件，每年新增違建約7、8千件，每一年約拆1、2千件，同時根據違章處理原則，100年4月20日以前列管，若是興建在之後，則列管及排拆，南屯拖吊場的違建若沒有立即危險，就是列入排除。

王俊傑強調，由於拆建有經費及人力不足的問題，只要有安全及影響交通之虞就會優先拆除，而南屯拖吊場並非在交通要道，也沒有立即的危險，因此列入排拆。