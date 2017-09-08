府司改成果報告 反省議題仍不夠親民

總統府針對司改國是會議提出報告，認為此次司改議題與決議等說明，仍然不夠親民。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-09-08 20:17

〔記者李欣芳／台北報導〕司改國是會議在8月12日落幕後，總統府今晚公布「司法改革國是會議成果報告書」指出，這次司改國是會議引入創新、開放、民主的改革程序，達成了豐碩具體成果。但有一些仍須反省，並且努力改進的層面，包括司改議題與決議等說明，仍然不夠親民，不夠貼近社會大眾習慣的語言，院部等機關面對社會要求大幅度的變革，很容易轉為較保守心態，難以放下本位主義，這是後續政府推動各項改革，可以引為借鑑的寶貴經驗。

報告書指出，首先，開放、民主的改革程序，確實讓更多的人民，能夠參與國是會議各階段的進行。但是不論是公眾的討論，抑或是媒體的報導，還是很難跟上複雜細緻的討論內容，經常以略嫌簡略的方式，來呈現相關的議題。「這顯示了，我們對於議題與決議的說明，乃至於會議資料的呈現，仍然不夠親民，不夠貼近社會大眾習慣的語言。因此，政府推動各項政務與改革，必須繼續強化與社會的溝通和對話」。

另一方面，民眾主動追蹤政府施政作為，進而積極參與的意願仍低，這也讓國是會議的民主程序，沒有達到最大的效果。所以，未來政府在形成重大政策時，應設計更友善、更具誘因的參與機制，提高人民參與的意願，擴大社會參與的深度與廣度，進而提升公共政策的決策品質。

其次，報告書表示，任何改革，都涉及制度的調整與人事的變革，身為主要權責機關的司法院與法務部，既是推動改革的主力，也是改革的主要對象。在這兩種角色之間，機關難免會有猶疑不定、不知如何自處的狀況出現。再加上長年以來，機關對於各項事務，皆有慣常的作法與程序，難以一朝一夕翻轉改變。當社會要求大幅度的變革時，機關很容易轉換為較為保守的心態，難以開誠布公，放下本位主義，共同尋求改革的解方。

當然，與1999年的全國司法改革會議相較，這次司革國是會議，司法院、法務部已經有了相當幅度的改變，願意以正面、積極的態度，來回應社會的質疑。在某些議題，也展現了相當開放的態度，願意引入民間的聲音，來協助機關完成變革。衷心企盼，機關能夠繼續保持正面、積極的態度，與民間通力合作，共同落實司法改革的重大工程。

報告書表示，司改國是會議的落幕，正是司法改革大步向前的起點。期許全民能夠繼續關心司法改革，繼續提供建言，為台灣打造一個真正屬於人民，讓人民能夠依靠的司法制度。