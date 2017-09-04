課綱正在審、明年初推玉山計畫… 潘文忠可望留任教育部長

2017-09-04 19:47

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院長林全請辭獲准，內閣各部會首長均將請辭，潘文忠今天面對媒體詢問時，低調透過幕僚回應，他會依慣例配合內閣總辭，謝謝關心。但據透露，內閣改組的幅度不會太大，因12年國教課綱正在審議，搶留高教人才的玉山計畫明年初將上路、前瞻預算的體育及教育部分待推動等等，教育部長潘文忠被認為可望留任。

據指出，總統蔡英文對潘文忠一年多的表現予以肯定，不管是在教育新南向或青年就業儲蓄戶等小英的重要教育政策上，潘文忠均高度配合且大力推動，加上潘的行事作風低調，面對突發重大事件均會與總統的核心幕僚保持緊密連繫，先作內部溝通請示、再作出外部回應，本身也未有太大爭議或犯錯，因此獲得小英及其核心幕僚的肯定，教育部更換主將的可能性低。

全國教師總工會理事長張旭政則認為，潘文忠雖未提出很多新政策，但也未出大紕漏，現在12年國教課綱、大學考招連動等方案都在進行中，中途換教長會很麻煩。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，潘文忠該做的事情都有做，也沒有什麼暴衝情況，以潘主持課審大會來說，潘很有耐心也願意聽各方意見，沒有現在換人做的必要。

但國教行動聯盟理事長王立昇持保留態度，他指出，有些政策進行到一半最好不要換手，但12年國教課綱必選古文的爭議大，大學考招方案讓家長不是很放心，對潘是否留任，他暫不表態。