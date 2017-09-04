迎接韓國釜山市訪問團 高市府「超熱情」演出

韓國釜山市長徐秉洙（左二）今率團造訪高雄市政府，用雙手比出五、一，代表兩市締結姊妹五十一年（記者王榮祥攝）

2017-09-04 10:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市與韓國釜山市締結姊妹市第51年，釜山市長徐秉洙今率團拜訪高雄市政府，市府特別安排具高雄款的迎賓內容，大門口先由花媽與高通通人偶接待，中庭有員工列隊與幼兒園舞蹈演出，樓上還無預警拋出彩帶，充滿熱情的接待模式，讓釜山訪客好驚喜。

高市秘書處說明，去年十月兩市締結姊妹50週年，市長陳菊專程率團走訪釜山，並於釜山辦理高雄觀光物產暨會產推介會，作為兩市半世紀姊妹情緣的新起點，釜山市長徐秉洙今年專程率團回訪高雄，用行動展現兩市深厚情誼。

為展現高雄的熱情，市府今早特別安排花媽、高通通兩位高雄指標性人偶，由副市長許銘春領軍在大門口等待，引領釜山市長徐秉洙與其團隊走進市府中庭。

中庭則有大批市府員工列隊歡迎，以及員工消費合作社附設幼兒園60位孩童，分舉高雄市與釜山市旗，用最真誠的舞蹈向韓國友人打招呼，啟用才半年的大螢幕同時秀出兩位市長資料，搭配韓國音樂串場，一連串具有濃烈高雄風格的熱情迎賓內容，讓來訪的釜山市府團隊頗感驚喜。

釜山市長徐秉洙這回帶領17人市政訪問團造訪高雄3天2夜，除捐贈圖書給高雄市圖，也將與高市府簽訂文化藝術與圖書合作交流意向書，同時將探訪高市建設，特別是亞洲新灣區為核心的城市轉型與港灣再造成果。

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