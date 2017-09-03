傅崐萁嗆小英「有種宣布獨立」 網友嗆：花蓮先獨立啊

2017-09-03 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕400多位花蓮縣退伍軍人協會今早在花蓮火車站前廣場舉行「慶祝93軍人節」活動，也同時舉辦反對年金改革政策的抗議，縣長傅崐萁、藍委徐榛蔚一同出席活動，兩人也輪流上台演說；傅崐萁不滿世大運遊行的車輛及選手手上沒看到國旗，因此嗆總統蔡英文「有種就宣布獨立，不要遮遮掩掩」。PTT網友則反嗆傅崐萁「花蓮先獨立啊」。

傅崐萁表示，他在世大運遊行車隊上，沒有看到任何一台車輛或是選手手上有國旗，彷彿整個台灣在錯亂，並嗆蔡英文要實現民進黨綱、要讓台灣獨立「有種就趕快宣布獨立，不要遮遮掩掩，不要騙年輕人，不要在洗腦有種趕快宣布獨立」。傅還批民進黨是「專門欺負台灣人、詐騙台灣年輕人」。

傅崐萁力挺反年改，他表示，軍公教在台灣的奠基是貢獻一生的青春，一生的汗水讓這塊土地能夠安定，讓所有台灣家庭世代能在台灣平安成長，也希望各位軍公教要挺直腰桿，「因為大家不是社會罪人，不是被社會唾棄的一群，希望你們是台灣最值得榮耀的一群」。

但傅崐萁嗆蔡總統「有種宣布獨立」的說法，多數網友都無法認同，紛紛留言嗆他「花蓮先獨立啊」、「真的宣布了，出來靠杯的還不是一樣是你們這些人」、「就跟把國名黨塑造成國家的希望有87像」、「又來了 獨立跟軍公教愛錢有什麼關係」、「傅崐萁你有種宣布你支持統一阿」。