被批刪預算建「地獄網球場」 郝龍斌：民進黨議員也認同

世大運網球場館，台北市網球中心。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-31 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕世大運比賽期間適逢夏日炎熱天氣，在台北網球中心的多名球員，因抵擋不住酷熱，加上場地高溫，導致臨場暈眩熱衰竭，各界將「地獄網球場」的主因指向前台北市長郝龍斌刪減預算，才讓網球場屋頂從「開閉式」變成「露天」。據媒體報導，郝龍斌受訪時回應，指當年32億的預算，民進黨有許多議員也覺得是浪費。

郝龍斌30日在臉書上表示，市府最早曾構思主球場1萬席次、另外有開闔式屋頂，但根據建築相關專業人員估算，造價約需33億（開闔式屋頂約2億）。但當時他和議會均認為造價太高，也害怕這樣的場館變成蚊子球場。在與各方人士請益，包括場館經營、維護專業團體、FISU（國際大學運動總會）及考察國外經驗後，在節省預算和兼顧後續經營可行下，修正規格、減少預算。

據《三立新聞網》報導，前台北市長郝龍斌指出，「原來核定我們20億，我們評估了要蓋有頂的網球中心，是加蓋式能夠自動開關的。加蓋要32億，當時的民進黨有許多議員，跟許多官員都覺得這是浪費」，因此刪減預算被迫蓋出沒屋頂的球場，但也徵得FISU許可。

PTT網友懷疑，「之前民進黨明明是少數」、「當時國民黨議員是絕對多數，竟說是DPP砍的」、「民進黨在他任內議員從未過半」、「他真的很在乎耶」、「民進黨這麼厲害唷」、「踢球囉」。