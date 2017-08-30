持台灣國旗看世大運受阻 獨派揚言賽後提告

世大運閉幕式，外國代表團持台灣旗進場。（記者郭安家攝）

2017-08-30 20:09

〔記者郭安家／台北報導〕世大運閉幕式晚間登場，但先前開幕式不少民眾持台灣國旗，遭世大運組委會工作人員勸阻，將旗丟入回收桶。台灣國辦公室、基進黨等獨派團體不滿，今傍晚號召六、七十位民眾持台灣旗進場，在警方人牆護送下，獨派人士順利持一至兩支台灣旗進場。不過，自由台灣黨主席蔡丁貴持高音喇叭，被工作人員阻擋。

獨派律師邱一峰說，他於開幕式被三位員警問好「怎麼可以帶這旗子、你會激怒人家」，他不滿回說「我是激怒中共嗎」，員警就摸著鼻子走；但北市府世大運顧問陳雨鑫對他說，台北市長柯文哲從來沒有下令不可帶旗進場。

他質疑，警方陽奉陰違執法，世大運賽後，他絕對要對陽奉陰違、下命令的人，追究法律及政治責任，憑哪一條法令不讓他們進場，讓警方做違法事情；並呼籲，被侵害侵犯人身安全及自由的民眾提供資料，一起去告。

世大運發言人楊景棠則表示，蔡丁貴是因攜帶高音喇叭，因此被工作人員勸阻；對於獨派揚言提告，他則重述世大運規定，指涉及宗教、種族、政治歧視旗子無法帶進場；希望獨派尊重相關規定。

但台灣國辦公室主任陳峻涵說，台北是戒嚴了嗎？搞得他們好緊張，辦喜事搞得很緊張像是警察城市。該辦公室發起人王獻極則說，各國奪金選手都拿自己國旗驕傲繞運動場，台灣年輕人拿到廿六面金牌卻空手繞場、心裡多痛卻講不出來；這旗子會打人、傷人嗎，是什麼規定禁止台灣國旗無法進去，請主辦單位提出？