「地獄網球場」陽光直射高溫難耐 全因郝刪預算改露天

前台北市長郝龍斌刪減預算，讓網球場屋頂從「開閉式」變成「露天」。（圖擷取自Google街景）

2017-08-29 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣網球好手詹詠然和詹皓晴昨日奪下世大運網球女雙金牌，不過詹詠然卻因為天氣酷熱，導致暈眩症復發，加上有許多台灣好手都因高溫而出現身體狀況，這也讓外界質疑，為何網球場會「沒有屋頂」？其實「酷熱原因」來自於前台北市長郝龍斌刪減預算，讓網球場屋頂從「開閉式」變成「露天」。

總統蔡英文曾在6月12日在台北市長柯文哲與教育部長潘文忠等陪同下視察台北網球中心，蔡英文當時懷疑為何網球場是露天沒屋頂，而當時世大運組委會指出，台北網球中心於102年10月28日由前市長郝龍斌簽准核定，將33億預算降低至14億，主球場屋頂也從開閉式改為露天式。

而近期台北天氣酷熱，一到上午就有陽光照入台北網球中心，時至中午更是讓選手酷熱難耐，先前網球好手李冠毅也曾因為發燒加上場地高溫，導致臨場暈眩熱衰竭，只能無奈退賽；今日在女單奪銀的李亞軒也坦言，台北網球場天氣又濕又熱，體能消耗很快，說沒想退賽是騙人的，但觀眾都進來加油，沒有棄權理由。

而今日李亞軒在比賽時忍受高溫，許多在觀看賽事直播的PTT鄉民都十分心疼，紛紛留言：「啥爛場館，太陽曬死...」、「當時為了省錢把屋頂設計取消真是...」、「那太陽也太可怕，真的是用生命打球QQ」、「郝龍斌把屋頂還來！」、「當初有規劃屋頂郝砍的，該弄的不弄，不該弄的弄一堆。」、「郝先生要不要沾光一下？」

詹詠然在比賽中身體不適。（資料照，記者張嘉明攝）