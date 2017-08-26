國際賽辦得好得天下？「世大運」成柯P是否連任關鍵

2017-08-26 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運開幕至今進行順利，我國好手更是屢創佳績，炒熱賽事熱潮，即使在開幕時受到反年改團體嚴重干擾，也因為市長柯文哲一句「王八蛋」，並在臉書上神回網友獲得網友關注，而柯P能否藉此「連任成功」成為外界關注焦點。

根據《聯合報》報導，舉辦國際級活動成功與否，往往影響著該任市長的政治前途，包括2009年的高雄世界運動會、台北聽障奧運會，均讓外界有成功之感，也讓高雄市長陳菊，與時任台北市長郝龍斌順利連任。

而在此屆的世大運中，雖然選手進場遭到反年改團體干擾，但後來仍排除狀況讓選手以嘉年華方式進場，且由台灣巨砲陳金鋒點亮聖火，讓「鋒砲炸裂」成為開幕式高潮，可說是「神救援」。但也因為差點鑄成大錯，讓柯P氣得痛批該群反年改人士「王八蛋」，進而引發後續的回文風波。

殘酷的是，台灣雖然藉由世運和聽奧展現出軟實力，促成台北奪下2017世大運主辦權的契機，但只要面臨這類國際體育競賽，國號、國旗和國歌等問題就會再次浮上檯面，這樣的問題也讓柯文哲相當苦惱。

此外，中國隊的動向也是關注焦點之一，雖然柯P對中國抱持著「兩岸一家親」的態度，但中國隊此次放棄參加團體賽，開幕式也沒有出席，就連閉幕式出席與否至今仍是未定數，相較之前聽奧期間，中國隊參與程度高，與當時由藍營執政有很大關聯。

目前台灣隊奪下15金19銀13銅的佳績，替整個世大運加分不少，而在開幕式遭爆維安疏失的情況下，對柯P來說，閉幕式不能夠再出錯，因此也連3天慰問世大運工作人員和市警局維安人員，備戰即將到來的閉幕典禮，只要順利落幕，世大運在某種程度上便可堪稱成功。