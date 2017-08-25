馬英九洩密無罪 管碧玲諷：憲法教科書都全要改寫了

2017-08-25 19:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕前總統馬英九發動「九月政爭」，遭北檢起訴依洩密罪、教唆洩密罪起訴，今天一審獲判無罪。民進黨立委管碧玲諷刺，憲法教科書都全部要改寫了。

管碧玲說，用「院際間爭議」做為判決理由，是完全誤用憲法；憲法的規定很明確，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」馬英九在本案只找來行政院長，那是召集有關各院長？

她直指，馬英九的目的，就是想藉此撤銷王金平黨籍，順勢撤換立法院長；但立法院長換人與否，與行政院有何院際爭議？反而是將行政院長捲入政治鬥爭，才是製造院際爭議。

管碧玲強調，司法案件完全就不是院際對權力行使之爭議所在，政治權力間的爭議協調，怎能被誤用來介入司法？該判決如此引用「憲法」第44條是滑天下之大稽，是完全誤用憲法，也宣告憲法教科書都全部要改寫。

林俊憲：馬英九換有金鐘罩

民進黨立委林俊憲諷刺，馬英九就像有武俠小說中的橫練金鐘罩，在司法面前刀槍不入，正義難道要因此止步？完全同樣的洩密案情，馬英九獲判無罪，不知被判刑定讞的黃世銘做何感想？

林德福：這樣的判決很合理

國民黨立委則刻意切割馬英九與黃世銘。黨團總召林德福表示，這樣的判決很合理，畢竟總統是國家領導人，檢察總長就所獲資訊向總統報告，一點都不為過。尊重司法判決。

廖國棟：總統有權直接指揮

廖國棟也認為，總統是國家領導人，要負所有的責任，對於有害國家之嫌的事務，當然可以直接指揮。但是黃世銘是負責執行的官員，是不是該洩密，他自己要去衡量。