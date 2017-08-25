柯文哲罵王八蛋挨告 北檢證實收到民眾告發信

台北市長柯文哲的「王八蛋」，遭民眾控告妨害名譽。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-25 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因不滿反年改團體在世大運開幕鬧場，氣得怒罵「真是王八蛋」，之後又在臉書被網友詢問誰是王八蛋？柯隨即回應，「你和那些反年改團體。」昨日傳出有民眾不滿柯文哲說出不雅字眼，決定提告，現在台北地檢署證實已收到告發信。

據《TVBS》報導，北檢指出收到1封告發信，控告柯文哲涉嫌妨害名譽，寄信民眾表示自己是反年改成員，是在22日寄出告發信。