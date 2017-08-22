防空飛彈指揮部 九月正式成軍

空軍防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部整併，今年9月1日起合併為「空軍防空暨飛彈指揮部」（擷取自軍聞社）

2017-08-22 12:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕 討論已久的空軍防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部整併作業邁入尾聲，國防部稍早表示，考量敵情威脅與作戰任務需求，今年九月一日起，兩個指揮部將合併為「空軍防空暨飛彈指揮部」，共同肩負聯合防空作戰任務。而這個經歷多次調動的單位，未來仍直屬於空軍司令部之下。

由於「空軍防空暨飛彈指揮部」的指揮官編缺為中將，但防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部的指揮官都為少將缺，因此，國軍將再調動一名現任中將擔任此職。但人事佈局部分，國軍官員稱，待9月1日一併公佈。至於現任二名指揮官劉孝堂、游仁明，都將擔任副指揮官。

國軍表示，「防空砲兵指揮部」與「防空飛彈指揮部」，擁有的防空武器系統獨特，且複雜度高，個別的防空陣地分佈廣闊、幅員過大，整併後，可有效整合運用防空飛彈戰力，擔負聯合防空作戰任務，並使防空作戰指管事權統一，增加作戰指揮速度與兵力運用彈性，發揮整體防空作戰效能，亦可有效提升基層部隊作戰訓練等運作成效。

在組織編設方面，國防部表示，依任務、組織層級與編設基準，規劃指揮官以「中將」編設，以擔負防空部隊政策、教育訓練、後勤整備及建軍規劃等管制與督導，原各防砲及飛彈群級單位整併後，透過「交織歷練」，增加中、高階管理幹部歷練不同職務，以熟悉各式武器系統及部隊管理，以健全人事經管與發展。

國防部表示，空軍建軍發展、戰備整備努力的方向，均以捍衛我國領空及國家安全為前提，依「完備聯合作戰指管，建置遠距精準、攻防兼具之防空戰力」政策指導，「防空暨飛彈指揮部」編成的目的，在統一防空作戰指管事權，加快威脅反應速度，以建立一支「量適、質精、戰力強」之防空勁旅。