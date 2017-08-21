國民黨分裂接近毀黨 中評委：亡黨後準備一起跳海

國民黨今日上午舉行第20屆中央評議委員會議，探討如何在2018重返執政。（記者簡榮豐攝）

2017-08-21 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（21）日上午舉行第20屆中央評議委員會議，中評委在會中沈痛呼籲，目前國民黨的分裂狀況已是「毀黨狀態」，如果2018年選舉沒長進，重返執政沒辦法實現，「亡黨後要準備一起去跳海」。

據《風傳媒》報導，中評委李伯元直言，國民黨不團結可能會「亡黨」，希望黨中央團結帶領地方，否則根本不用談重返執政。

中評委王素惠要吳敦義把2018年當作最後一戰，這是生死關頭的一戰，快速把名單列出來，趕快佈樁、努力，要贏在起跑點。吳敦義表示，雖然明年選舉不可能現在就迅速提名，他從現在開始要做若干次綿密的請教、評鑑，「提名時間要比過去早一些」。

中評委李福登除了要吳敦義承擔「光武中興」的重責大任，也呼籲立院黨團「不要一整天丟水球或霸佔主席台，這無補於事」，應該在民生經濟議題上好好發揮，贏得民眾對國民黨的信心。

李福登同時表示，國民黨不比民進黨目前強強滾的狀態，若2018沒長進無法重返執政，「百年老店就要準備打烊了，黨沒了、黨亡了，要準備一起去要跳海了。」

國民黨中評會延續昨日全代會「革新、團結 重返執政」的主軸，討論該如何在2018打贏基層選舉重返執政。現場氣氛凝重，中評委顏武勝率先發言要國民黨記起太陽花學運的教訓，要國民黨與吳敦義「硬起來」，創造重新再起的機會。