罷免黃國昌 孫繼正：「1+1」讓罷免案過關

安定力量主席孫繼正對罷免黃國昌案過關，很有信心。（記者何玉華攝）

2017-08-21 11:24

〔記者何玉華／新北報導〕安定力量罷免黃國昌案，主席孫繼正、秘書長游信義等人今（21）日上午將近3萬份連署書送交新北市選舉委員會，並在選委會門口高喊「罷免黃國昌，國家更健康；一手牽一手，罷昌一起走，三人同行，罷昌一定行！」口號；孫繼正說「1＋1」，一人拉一票，罷免案一定會通過。

孫繼正表示，台灣亂象，政客們要負起最大責任，罷昌走到這一刻，相當不容易；他批評黃國昌是「太陽花運動」借殼上市的政治人物，當選後，陳情的選民找不到人，不容政治人物拿著選票當令箭，這是黃國昌最不誠懇的地方。

孫繼正說，政治人物只要真誠，都會獲得人民的尊敬，若心中充滿算計，人民會用選票唾棄你；台灣政治充滿私慾、操弄族群對立、分化，拿著人民選票當作籌碼，指時代力量在立法院不僅沒有成為制衡的力量，反而將立法院變成作秀的舞台，台灣不能容許如此不負責任的政客。

孫繼正說，第三階段投票門檻是6萬2798票，連署書數量已超過4萬份，經過篩選，今遞交近3萬份連署書，只要一手牽一手投票，3人同行，一定能通過罷免門檻；秘書長游信義則表示，未來將推動安定之友平台，促成罷免案過關。

據悉，黃國昌位於新北市第12選區，包含金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等7個區域，選舉人數共有25萬1191人，只要同意票超過選舉人總數的25％、6萬2798票，黃國昌可能成為選罷法修正後（2016年底修正）第一個被罷免的立委。