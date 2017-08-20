李來希指台獨份子丟煙霧彈 被網友狠狠打臉！

李來希昨在臉書上貼出台灣國成員陳儀庭的照片，指晚上在管制區內丟煙霧彈是台獨份子。（圖擷自李來希臉書）

2017-08-20 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體昨到世大運鬧場，引起各界痛批，李來希昨在臉書上貼出台灣國成員陳儀庭的照片，指晚上在管制區內丟煙霧彈是台獨份子，PPT網友發起鍵盤柯南的本領，分析根本不可能是陳儀庭丟煙霧彈，結果事實證明真的不是陳儀庭，狠狠打臉李來希！

李來希將陳儀庭的照片發到臉書上後，網路上開始有人瘋傳，《蘋果日報》獨家報導，稱丟煙霧彈的男子就是台灣國成員陳儀庭，新聞也在網路上引起網友瘋狂討論，不過目前新聞已經被移除。有PTT網友打臉媒體報導，指丟煙霧彈明明是晚上，但抓人的照片是大白天，網友留言：「白天丟，晚上才爆？ 」、「白天、晚上分不清楚？」、「把圖修成晚上再來假新聞好嗎」、「照片顯示的新聞背景故事，隨便附和網友造假新聞」。

網友的猜測果然是對的，並不是陳儀庭丟的煙霧彈。陳儀庭本人後來也出面回應，否認丟煙霧彈，強調網路上傳的那張照片是昨天下午4點多拍，當時他和另外8名夥伴在世大運開幕場外發台灣旗，後來卻被反年改人士包夾，當時現場警方是要將他們與反年改團體隔開，並不是因為丟煙霧彈被捕。

陳儀庭說，昨天他到現場只有礦泉水和台灣旗，他根本不知道現場被丟煙霧彈的事情，是後來朋友和他說的，他才知道。陳儀庭在臉書上強調，將會告這些栽贓他的人。