四搶一…民進黨誰選宜蘭縣長？ 黨部明協商

2017-08-17 17:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民主進步黨宜蘭縣黨部為盡早整合明年縣長提名人選，明天將召集立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝協商，找出協調機制，盼盡早確認下屆綠營縣長參選人。縣黨部主委林進財說，如果協商沒結果，真的就是「江郎才盡」，希望大家為宜蘭縣大局著想，不要繼續內耗。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨相對於國民黨參選人羅東鎮長林姿妙，呈現諸侯各據山頭狀態，除了陳歐珀、江聰淵及謝燦輝，體委會主委林德福也有意參選，甚至近期因815大停電可能丟官的中油董事長陳金德也被點名。

縣黨部深怕黨內繼續呈現競爭狀態，造成內耗，決定提早邀集有意參選的人協商，盼盡快找出機制，選出「共主」，便於明年選戰布局，明日邀請有意參選者對話。

據傳，有意參選的林德福仍未向黨部表態參與協商，縣黨部主委林進財說，現階段3名參選人都有共識，願坐下來好好談，找出協調機制，希望不要進入公開初選民調競爭，但仍呼籲想參選的人盡快出來參與協商，不要等到協商有結果才突然跳出來，這對黨是傷害，有要拜訪林主委談，但現在仍無法敲定見面時程。

「江郎才盡！」林進財感嘆，如果協商到最後仍沒有結果，沒有最新的進展，他真的盡力了，只能溫馨呼籲大家共體時艱，為宜蘭縣民進黨的大局設想，不要內部競爭繼續內耗，真的整合不出來，只能進入初選民調，競爭的結果對黨絕對是傷害，明天沒結果，也不排除繼續協商的可能。