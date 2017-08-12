中國又來亂！多架軍機又近我海域

圖為日前轟六轟炸機接近我國海域，我空軍戰機升空因應。（資料照，國防部提供）

2017-08-12 13:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日表示，中國今上午有各型機多架進行遠海長航訓練活動。其中一批轟六與運八型機由我南部防空識別區外，經巴士海峽向北航行，穿越宮古海域再返回原駐地；另一批空警二○○及蘇三○型機執行伴護任務，由我國南部防空識別區之外，穿越巴士海峽後，即循原路線返回駐地。

國防部強調，中國該二批遠海長航訓練，國軍於其活動全程均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。