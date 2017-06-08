營建署今核發台北大巨蛋認可通知書

大巨蛋建築物防火避難性能設計計畫書，今天由內政部核發認可通知書。（記者方賓照攝）

2017-06-08 17:43

〔記者徐義平／台北報導〕第二次變更設計掛件將近3年的「台北大巨蛋」全區防火避難性能設計計畫書，繼上月經台灣建築中心評定通過後，今日則由內政部完成審議程序，核發認可通知書。營建署指出，該案因規模太大，並無實例可參酌，尤其是全區五棟共同審查更是突破法規，不過，在該規模的整體考量下，已完成防火避難審查程序，才發給核可通知書。

營建署建管組組長高文婷進一步解釋，當初第一次設計審查僅有大巨蛋主體，但是2014年10月掛件的第二次性能設計審查則是全區五棟共同審查，審查方式採取申請人主義，根據申請人遠雄送進來的資料，進行性能與防火避難審查，並不會針對規模進行規範。

內政部補充，台灣建築中心辦理本案評定業務，是由經內政部認可符合資格的專家學者11人組成評定專案小組，並考量本案申請量體規模及使用複雜度，分下沈式廣場及地下停車空間、體育館及附屬設施、文化城與商場、旅館及附屬設施與辦公部分等四階段進行審議，共經13次書面審查與召開19次會議（含內部工作會議），審慎審查後方予通過，並由專案小組委員全數簽署同意書，於今年5月3日核發評定書。其後由內政部就文件完備等，進行行政查核後，於今日核發認可通知書。

內政部提到，本案核發認可通知書後，仍應依建築法規定，由起造人遠雄向台北市政府申請建照變更設計。至於變更設計是否涉及應通過環境影響差異的審查、都市設計審議部分，則另由台北市政府自行審酌確認。

遠雄企業團公共事務室副總楊舜欽指出，大巨蛋的性能第二次設計變更審查於2014年10月6日即向台灣建築中心掛件申請，該設計方案與2015年4月27日向都發局掛件申請第三次建造執照變更之內容一樣，是因為都發局蓄意干擾性能審查過程，導致審查結果因配合審查委員會以國內外法規所無且違反採購法的「七項基準」及審議原則以外之要求，而減少商業面積與小客車停車位數量。

楊舜欽指出，都發局蓄意刁難性能審查，所導致的項目變更，其中樓梯與附屬設施均為建築物內部之調整，依法屬建照審查範圍，並非都審委員會審查範疇，而且經台灣建築中心性能審查委員會，確認建築物防火避難之安全性，實在無須再召開都審委員會。剩餘其他配合調整項目，也沒有變更原核定的交通影響、都市防災與開發強度，就請市政府遵守當時雙方協議，遵照第三方審議結果，遠雄不會接受市府企圖以民粹方式進行公審，既然建築中心防火避難性能已經通過，就進行建照變更。不要徒耗社會成本。