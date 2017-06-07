| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連2貶 新台幣收30.095元 醫師說明T.O.P病情：血液二氧化碳濃度高無法自主呼吸 出口連八紅 5月出口較去年同期增8.4％
 首頁 > 政治

立委發起「台港連線」 黃之鋒、羅冠聰12日來台出席

2017-06-07  14:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌發起「台灣國會關注香港民主連線」，廣邀各黨派立委參與，另擬邀香港立法會議員羅冠聰、陳志全，香港眾志秘書長黃之鋒及香港雨傘運動參與者，下週一赴立院出席成立茶會，深化台灣與香港間民主經驗交流。

參與台港連線成員，除了時力5位立委，還包括綠委蘇巧慧、姚文智、林淑芬、蔡易餘、尤美女、陳其邁、鄭運鵬、段宜康、王定宇、莊瑞雄、蔡培慧、吳焜裕、蔡適應，但未見國民黨立委加入。

今年初，黃之鋒等人曾因時代力量、民進黨邀請來台參與活動，入境時遭愛國同心會等統派團體暴力攻擊。一行人下週一將再來台出席「台港連線」，安全問題備受關注，相關消息更是保密到家。立院時代力量黨團主任陳惠敏受訪時僅說，確實有邀香港的朋友，但誰會出席無法證實。

活動邀請函寫明，近年相對中國北京政府對香港治理手段越見緊縮，香港內部無論針對「回歸中國」或「一國兩制」有深刻反省批判，香港人民爭取民主真普選而發動爭取自由民主行動越行堅定，台灣作為亞洲民主先行國家，國會作為台灣最高民意機構，為表達台灣社會關注香港民主化，促進民主經驗交流，特組成台港連線。

陳惠敏表示，今年初邀請香港朋友來台參與論壇，雙方都有提到，有些議題是港台共同關心，例如青年、土地、同婚議題等，此外，適逢香港主權移交20年，雙方也盼就中國因素對台港影響交換意見，當時就提到，也許可在國會裡成立常設性交流，由議員對議員，有更多實質交流。

陳惠敏說，香港朋友不只是時代力量的朋友，而是台灣人的朋友，因此很積極邀請各黨立委，搭起雙方橋樑，盼未來各立委都能與香港建立更直接管道。

廣告
  • 立委黃國昌發起「台灣國會關注香港民主連線」，廣邀各黨派立委參與。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委黃國昌發起「台灣國會關注香港民主連線」，廣邀各黨派立委參與。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台港連線 時代力量 民主經驗
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：立委發起「台港連線」 黃之鋒、羅冠聰12日來台出席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.