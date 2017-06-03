熱血！教授投書國際雜誌 轟國勞大會封殺台灣

2017-06-03 19:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣被拒於世界衛生大會後，下週一將舉辦的國際勞工大會（ International Labor Conference ），也可能面臨同樣的危機，連續4年帶隊參與的中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟不僅投書《外交家》雜誌（The Diplomat ）轟國際勞工組織（ILO）背棄台灣，也背棄自己捍衛社會正義的原則，並且請國際工會大老不斷施壓世界勞工組織大會。據了解，投書在國際勞工界發酵後，目前大會正在找折衷方案讓台灣進去。

劉黃麗娟不僅是大學教授，也是台灣石油工會顧問，從2014年開始，每年都帶中正大學勞工系學生到ILO去參加國際勞工年會，不過從去年520後，就被ILO以不承認中華民國護照為由拒絕參與，他們去年聯繫媒體發聲，事後ILO官員致歉，並表示明年絕不再發生。

雖然去年信誓旦旦的保證言猶在耳，但今年卻又出狀況，傳出要封殺台灣，這讓劉黃麗娟氣的投書國際知名雜誌《外交家》，痛批ILO這個曾獲諾貝爾和平獎肯定，且標榜社會正義的國際組織，於面對聯合國法理不通的參與者身分認定要求，竟也屈膝附和。

劉黃麗娟的投書也舉多個不是聯合國會員國的例子打臉ILO，劉黃麗娟說，柯索沃（Kosovo）1998-1999年正在內戰時，ILO主動協助該地區發展合宜工作與社會對話（social dialogue），當時的柯索沃尚未獨立，目前雖然獨立，但並非聯合國會員國，每年的國勞大會，柯索沃勞工與雇主代表還是可以用觀察員（observer）身分參與國勞大會，進入國勞組織大會殿堂，允許其於大會發言。這才是國勞組織不畏強權，追求社會正義之魂魄。

除了科索沃以外，劉黃麗娟也說，ILO曾因為替巴勒斯坦解放組織（非聯合國會員），每年提出被占領區勞權報告，為巴勒斯坦人伸張正義，捍衛巴勒斯坦占領區人民的基本勞權，此舉激怒美國與以色列，美國也曾經因此退出該組織，ILO種種不畏強權的行動獲得舉世推崇。現在卻特別封殺中華民國台灣政府所核發的護照，這難道不是屈服中國政府壓力？

劉黃麗娟表示，她知道也理解台灣的外交處境很艱難，但現在的政府面對打壓都禁聲不語，僅每年派幾個人去場內、場外觀察一下，寫個報告，就結束回台灣。「只能自己權益自己救啊，不然怎麼辦？」不站出來為自己講話，沒有人會為你講話。

劉黃麗娟也透露，ILO有「雇主、勞工、政府」三方對話機制的傳統，且因為ILO歷史比聯合國久遠，因此聯合國也尊重這樣的傳統，所以前幾年都還可以用觀察員或一般訪客的身分參與，這是台灣很有機會的地方，ILO不是每個會員國的勞方、雇主方都支持中國，政府應該可以從這邊著手去遊說。但她認為目前勞動部並沒有對國際參與很重視，非常可惜。「出了國門之後，就要自己保護自己。」

據了解，在投書發表後，逐漸在國際勞工圈發酵，ILO內部也展開討論，可望以折衷方式讓台灣入場，不過目前仍情勢仍不明朗。

ILO將在5日召開國際勞工大會，劉黃麗娟說，比較重大的決議會在第二週進行，聯合國人權理事會也會在那邊開會，雖然充滿未知數，但她仍會帶學生去參加。她嘆氣說，台灣被打壓到都痲痹了，「大家都覺得台灣就是會被阿共打壓，但如果我們不去喚醒國際組織，沒有人會幫我們。」

劉黃麗娟投書《外交家》雜誌（The Diplomat ）：

The International Labor Conference Turns Its Back on Taiwan – and Its Own Principles