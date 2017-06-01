為邱太三還原真相 陳瑞仁：造謠者移花接木

2017-06-01 15:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部長邱太三今召開記者會駁斥替妻子關說回任法官，被名嘴「點名」參與關說的法務部參事陳瑞仁，稍早也打破沈默發表澄清稿，批造謠者移花接木，將完全不相關的資料拼湊用做不實人身攻擊，企圖撕裂台灣司法，請國人不要聽信不實的指控。

陳瑞仁聲明稿全文：

民國一００年四、五月間，民間司改會透過民進黨團提出法官法草案第四條修正案，擬在司法院人審會引進外部委員，我公開堅決反對（我在法官論壇有多篇貼文，其中二篇有收錄在拙著「執法所思」一書當中），司法院與法官協會也持反對立場。

後來法官協會幾位會員請我幫他們聯絡邱太三，去向民進黨團勸說不要引進外部委員（當時邱太三是亞洲大學法律系主任，我則是新竹地檢署檢察官。查黑中心早在民國96年已取消，我當時並不是特偵組檢察官）。於是在100年5月12日在邱太三安排下，我與數名法官在柯建銘辦公室與民間司改會的林峰正等人見面，商談法官法第四條草案，當天並無司法院的官方人士在場，邱太三也不在場，這種會面怎麼會變成是邱太三為了他太太宋富美的人事調動案，帶我一起去向司法院關說？

後來在同年6月3日法官協會代表們又去民進黨部見蔡英文主席談法官法第四條草之問題，邱太三當天有在場，但這次我並沒有去（我當天人在新竹）。這段期間我根本不知道宋富美正在申請回任法官。

整個事情經過就是這樣，造謠者真會移花接木，把完全不相關的人事時地物拼拼湊湊，用來做不實的人身攻擊，企圖撕裂台灣的司法，請國人明察，切勿聽信不實指控。