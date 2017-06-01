| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 8縣市大雨特報！
 首頁 > 政治

強化都更投資400億 中央決設住都中心

2017-06-01  12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化推動都更的能量，行政院院會今天通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」。內政部次長花敬群說，住都中心成立後，內部投資會超過400億元，創造1400億元的經濟效益，目前評估有2到3個公辦都更案子，他也期待各縣市都成立都更專責機構。

由於住都中心負責都市更新、公開評選實施者、營運管理社會住宅等業務，對於外界質疑住都中心權力過大，內政部在院會報告時表示，住都中心不會變成大怪獸，因為資訊公開透明，不會代拆、不會徵收，且接受全民、立法院和內政部的監督。花敬群也強調，住都中心會接受全民檢視，不會成為都更的大怪獸。

鑑於老舊房屋涉及要都更的案子不少，花敬群說，除了中央要設置住都中心的行政法人，台北市已有都更專責機構，新北市則正申請成立住宅法人，桃園則成立住宅發展處，台中市也朝成立住宅發展處的方向規劃。

花敬群表示，政府計劃投入30億元資金，加上相關土地資產共約100億，當作住都中心的資源。另外，住都中心在管理社會住宅部分，將先接管林口世大運選手村。

花敬群說，住都中心的董監事有利益迴避，相互之間不得有配偶或三等親，且不得藉職務圖謀利益，若有關係人土地涉及都更範圍，也要回報，並不得參與該項審議。

廣告
  • 為強化推動都更的能量，內政部次長花敬群說，住都中心成立後，內部投資會超過400億元，創造1400億元的經濟效益，他也期待各縣市都成立都更專責機構。（資料照，記者羅沛德攝）

    為強化推動都更的能量，內政部次長花敬群說，住都中心成立後，內部投資會超過400億元，創造1400億元的經濟效益，他也期待各縣市都成立都更專責機構。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 住都中心 投資 都更
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：強化都更投資400億 中央決設住都中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.