強化都更投資400億 中央決設住都中心

2017-06-01 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化推動都更的能量，行政院院會今天通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」。內政部次長花敬群說，住都中心成立後，內部投資會超過400億元，創造1400億元的經濟效益，目前評估有2到3個公辦都更案子，他也期待各縣市都成立都更專責機構。

由於住都中心負責都市更新、公開評選實施者、營運管理社會住宅等業務，對於外界質疑住都中心權力過大，內政部在院會報告時表示，住都中心不會變成大怪獸，因為資訊公開透明，不會代拆、不會徵收，且接受全民、立法院和內政部的監督。花敬群也強調，住都中心會接受全民檢視，不會成為都更的大怪獸。

鑑於老舊房屋涉及要都更的案子不少，花敬群說，除了中央要設置住都中心的行政法人，台北市已有都更專責機構，新北市則正申請成立住宅法人，桃園則成立住宅發展處，台中市也朝成立住宅發展處的方向規劃。

花敬群表示，政府計劃投入30億元資金，加上相關土地資產共約100億，當作住都中心的資源。另外，住都中心在管理社會住宅部分，將先接管林口世大運選手村。

花敬群說，住都中心的董監事有利益迴避，相互之間不得有配偶或三等親，且不得藉職務圖謀利益，若有關係人土地涉及都更範圍，也要回報，並不得參與該項審議。