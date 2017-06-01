全球競爭力評比 台灣新排名14亞太第3

瑞士洛桑管理學院今天公佈2017年全球競爭力報告，在被評比的63個國家與地區中，台灣排名全球第14，名次與去年相同。（資料照）

2017-06-01 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公佈2017年全球競爭力報告，在被評比的63個國家與地區中，香港及瑞士分居第1、2名，台灣則排名全球第14，名次與去年相同，亞太區域則排名第3，且台灣在「經濟表現」與「企業效能」的評比項目有所上升。

綜合外媒報導，IMD公佈2017年世界競爭力報告，排名前5的國家/地區分別是香港、瑞士、新加坡、美國及荷蘭，比起去年排平，香港及瑞士不變，新加坡及荷蘭各上升1及3名，美國則下降1名。台灣今年總體排名為第14，與去年相同，近5年台灣的整體排名分別為第11名、13名、11名、14名及14名。

競爭力報告評比各國的「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」4大表現，台灣的「經濟表現」為第12名，較去年進步3名，主因是國內經濟、國際投資及物價都有改善，「企業效能」上升1名至第15名，原因是勞動市場及經營管理改善。「政府效能」為第10名，較去年下降1名，「基礎設施」為第21名，退步2名。