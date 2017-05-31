監督條例遲未審 民團要求年底前三讀

2017-05-31 10:25

〔記者林良昇／台北報導〕兩岸協議監督條例草案至今尚未立法，經濟民主連合今表示，民進黨政府三度將「對中協議監督條例」草案列入優先法案，卻三度跳票未實質審查，要求蔡政府「補考」，在今年底前完成監督條例草案三讀，否則將號召選民拒投民進黨。

經民連今舉行記者會，宣布從6月4日起，針對監督條例進行巡迴演講，經民連發言人簡年佑表示，今天是立法院第九屆第三會期最後一天，也是民進黨執政後第三次將監督條例列入優先法案卻第三次跳票的日子。

簡年佑指出，立法院內政委員會在今年3月22日第一次排審監督條例，卻在吵鬧杯葛聲中結束，民進黨要求聯席審查，至今也未於院會正式提案。

簡年佑說，蔡總統曾多次承諾盡快完成監督條例立法，但已經有三次「缺考」紀錄：連續三會期列為優先法案，又連續三會期未實質審查，他強調，今年年底是最後「補考」，若屆時仍未完成監督條例三讀，或訂出內容離譜、傷害台灣民主的條文，經民連將號召選民在接下來的選舉中拒投民進黨。

經民連召集人賴中強則指出，監督條例的基本原則不外乎主權、民主、人權、公民參與、資訊公開；經民連也認為，監督條例的完整國會監督」、「落實衝擊因應」、「捍衛民主自決」、「不要一國兩區」、「落實公民參與」、「溯及條款」、「人權保障」都是重要評分項目。

經民連顧問徐偉群強調，中國近來以顛覆國家政權偵辦李明哲，並在國際上加強對台灣打壓，可以觀察到中國領導人習近平可能在十九大後對台灣攤牌，逼上談判桌，若到時沒有監督條例的民主防衛機制，官員可能和中國談出傷害台灣利益的結論。