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敦睦艦隊訪太平島 萬噸磐石艦首次錨泊

敦睦遠航官兵與學生在太平島郵筒寄送明信片。（圖：軍聞社提供）。

2017-05-28  16:09

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍106年敦睦遠航訓練支隊已在5月16日返抵台灣，根據軍方發佈的照片，敦睦艦隊在航程中曾到訪我國位在南海的太平島，萬噸級的磐石軍艦更是首次錨泊在太平島外，寫下萬噸軍艦錨泊太平島外海的記錄。

軍方官員今天指出，今年的敦睦軍艦隊是由磐石號快速油彈補給艦、張騫及西寧號飛彈巡防艦組成，除了三艦官兵外，還搭載海軍官校及政戰學院海軍組畢業生。

官員說，在此次的敦睦任務中，三艘軍艦航經南沙太平島，並由接駁艇逐一接送上島參觀，除體驗南疆風情，也實地見證我國南海主權與經略成果。

官員說，在支隊長蔣正國少將的帶領下，艦上官兵與畢業學生投入為我國南海主權發聲，充分展現愛國情操，並登島宣揚國家主權，以及深化愛國意識。

支隊官兵登島後，受到海巡署南沙指揮部官兵熱情歡迎，隨後參訪五號淡水井、南沙醫院、開心農場、太陽能光電板及島上郵政代辦所等設施，並前往信仰中心「觀音堂」祈福參拜，以實際行動見證島上建設，並慰勞駐防官兵戍守辛勞。

根據軍聞社報導指出，此行是磐石軍艦首度造訪南沙太平島，與張騫、西寧軍艦在外海連成一線，共同錨泊在碧藍海洋上，不僅象徵國土延伸，更是我國國力的展現。

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  • 敦睦艦隊三艘軍艦錨泊太平島外海，其中，萬噸的磐石軍艦更是首次錨泊。（圖：軍聞社提供）。

    敦睦艦隊三艘軍艦錨泊太平島外海，其中，萬噸的磐石軍艦更是首次錨泊。（圖：軍聞社提供）。

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