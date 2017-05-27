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南港三期成果展冷清 柯P：下雨天有人來就不錯了

2017-05-27  16:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展」即起四天在南港瓶蓋工廠展出，藉由VR探索及展覽等動態及靜態活動，希望讓民眾了解重劃歷程。不過今天開幕活動，僅李建昌和吳世正等兩名市議員出席，南港區里長更是來不到一半，市長柯文哲倒是不介意，自嘲「今天這種下雨天，還有人要來，不錯了。」

南港瓶蓋工廠位於南港區第三期市地重劃期範圍內，依原都市計畫及重劃計畫書內容本來要全區拆除，經歷公民團體陳情抗議、8次文資審議，並與公民團體、地主等多方溝通後，保留八項歷史建築，更以立面挪移技術，擴大保留非歷史建物的A1棟與G棟立面，未來規劃成為「自造者工廠」。

地政局土地開發總隊說，工廠停止營運後，曾做為展演、音樂季的場地，也吸引諸多國內外塗鴉客流連駐足，廠內外到處都是特殊的塗鴉藝術，因此舉辦4天成果展，希望透過過去紀錄、現在景觀與未來願景描繪，和民眾分享重劃歷程與成果。

此外土地開發總隊也準備以廠區現況製成的VR探索活動，帶領民眾身歷其境，體會廠區各個角落，最後 現場還有靜態展覽活動，包括東區門戶計畫、南港區域發展與南港三期重劃、自造者工廠、南港瓶蓋工廠的歷史，還展示日據時期的地籍手抄謄本及充滿回憶老瓶蓋，歡迎民眾前來探索。

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  • 台北市長柯文哲（左四）27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，並與來賓進行東區門戶計劃亮點儀式。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（左四）27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，並與來賓進行東區門戶計劃亮點儀式。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲（中）27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，與來賓在瓶蓋許願池許願。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（中）27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，與來賓在瓶蓋許願池許願。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，許下「平安順利」願望。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲27日出席南港三期（含瓶蓋工廠）重劃4.0成果展，許下「平安順利」願望。（記者簡榮豐攝）

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