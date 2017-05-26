梁文傑、王寶萱「垃圾」口水戰 柯緩頰：年輕人比較衝動

對於北市府專員王寶萱與市議員梁文傑隔空罵戰，台北市長柯文哲（左二）今上午緩頰。（記者黃建豪攝）

2017-05-26 12:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府與台北市議會因容積代金制意見衝突，昨市議員梁文傑甚至與北市府專員王寶萱上演「垃圾」口水戰。台北市長柯文哲上午被問到此事時，先是笑笑，僅稱這個專員是來自公民團體的年輕人，話比較衝動，有時會待在市府裡面，「跟我們這些長官講話也是理直氣壯」。

由於北市府全代金制在上路前就在議會遭29名藍綠議員以表決阻擋。氣得王寶萱在臉書發文，還下標籤寫下「垃圾不分藍綠」。梁文傑昨主持工務部委員會時，直接點名王寶萱貼文反嗆，稱「我就是垃圾啦！垃圾就是本人在下我！」

柯文哲上午出席奇岩公宅動土儀式後接受訪問。媒體詢問此事是否影響府會關係？柯緩頰稱，不會啦，多元社會，民主自由開放是最值得驕傲的東西，所以通常都鼓勵每個人可以表達他的意見，不過有時用詞不要太激烈。