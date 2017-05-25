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政黨法初審通過 政黨招募黨員年齡不得低於16歲

2017-05-25  13:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「政黨法草案」，明定政黨不得在政府機關、軍隊或學校設置黨團組織，違者可處政黨50萬元以上、250萬元罰鍰；政黨也不得招收未滿16歲的人為黨員，違者最高可處50萬元。

根據初審通過條文，政黨得依黨員大會或黨員代表大會的決議，解散或與其他政黨合併，前項政黨解散後，應於30日內報主管機關備案。

此外，政黨解散或廢止備案後，應由主管機關公告，而完成法人登記的政黨，也應囑託法院解散其登記；未經法人登記的政黨在解散後，財產清算則準用民法規定。

根據通過條文，政黨各項會計憑證，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應自會計年度結束起保存7年，未保留帳戶可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

政黨也不得在政府機關、軍隊或學校設置黨團組織，違者可處政黨50萬元以上、250萬元罰鍰，經主管機關制止而不遵從者，得按次處罰。

民進黨立委姚文智指出，不當黨產部分已由「不當黨產條例」處理，「政黨法」主要為健全政黨公平競爭，符合民主運作原則，政黨須向所在地的地方法院辦法人設立登記，相關財務報表也應保存。

立法院今日續審「政黨法」，朝野立委對政黨連續4年未召開黨員大會或黨代表大會，主管機關可予以解散，及是否要規範政黨內部選舉等等未達共識，共15條條文保留，未來將送交院會協商。

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  • 立委姚文智。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委姚文智。（資料照，記者張嘉明攝）

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