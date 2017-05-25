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拚命請託台商赴端午宴 范世平：讓中共抓住小英軟肋

海基會今年邀宴台商端午宴，傳多位台商協會會長拒出席。圖為2016年蔡英文總統（中）出席大陸台商端午節聯誼晚會。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-05-25  08:35

〔即時新聞／綜合報導〕從小英政府上台後，對於台商的邀宴從此遭到中方施壓，導致台商很為難，最近一次是，海基會將邀台商在端午節舉行餐會，但是，有媒體報導，台商參與人數截至目前仍不如以往，不少台商會長更拒絕出席，讓海基會拚命請託，師大政治系教授范世平指出，早期是為聯絡感情及收搜情報而邀宴，如今，台商去中國那麼久了，該倒都倒了，提供資訊有限，且為了充人數，鞠躬哈腰的拜託人家參加，讓人反感。

范世平指出，海基會何必那麼辛苦？不來就算了嘛，蔡英文不承認九二共識，台商參與人數在中共阻撓下一定會減少，民眾也不會苛責，海基會拚命拜託台商出席，「反而讓中共抓住小英的軟肋，原來妳很在意台商的參與與否，那中共肯定施更大的壓力給台商，阻止他們前往，因為中共知道原來這樣做小英會痛」。

范世平更認為，這種餐會「根本沒必要辦，早年是藉此活動聯繫在大陸的台商，怕他們倒向對岸，也藉此收集一些情報。如今台商去大陸都這麼久了，該倒都倒了，所能提供的資訊也很有限。特別是近年來台商紛紛返台或移往東協，人數快速減少。辦這種大拜拜不但花大筆民脂民膏，也沒有太多實際意義」。

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