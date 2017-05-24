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立委要修「一例一休」 林美珠：尊重

2017-05-24  21:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路半年，爭議不歇。日前立委何欣純等廿一名民進黨立委共同提案連署，開了修法第一槍。後續民進黨與國民黨還各有兩個版本要提出，外界認為修法「勢在必行」。勞動部長林美珠今表示，勞動部並無修法計畫，若立委要提案修法也只能尊重。

一例一休相關法案於去年12月通過，並從去年底開始分階段上路。其中被稱為「以價制量」條款的休息日加班工時計算，明訂「休息日加班以4小時、8小時與12小時為計算單位」，盼能降低勞工的工時。

不過根據綠委提出的修正案，加班工時將改採核實計算，也就是將從現行的加班1小時以4小時計算的方式，改回加班1小時就算1小時工時。恐減少勞工的加班費，也會降低勞工休息日出勤的意願。

對於加班的規範，立委也計畫修法，引入工時帳戶概念，以3個月為一期，每月加班上限從現行四46小時拉高至五54小時。

林美珠今天赴立院備詢時指出，目前勞動部有關於「一例一休」的宣導、輔導、檢查均按照原定計劃進行，並無外傳要配合修法減輕力道的情況。她並強調，勞動部對一例一休並無任何修法的計畫。

不過林美珠也說明，法律提案權是立法委員的職權，所以委員有提任何的修法版本，勞動部會以尊重。至於牽涉加班時數的工時帳戶是否可行，林美珠表示「大家可以討論看看」。

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  • 針對朝野立委分別提案要修改一例一休，勞動部長林美珠表示尊重，但勞動部並無修法計畫。（記者方賓照攝）

    針對朝野立委分別提案要修改一例一休，勞動部長林美珠表示尊重，但勞動部並無修法計畫。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 一例一休 修法 勞動部 林美珠
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