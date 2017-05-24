立委要修「一例一休」 林美珠：尊重
2017-05-24 21:02
〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路半年，爭議不歇。日前立委何欣純等廿一名民進黨立委共同提案連署，開了修法第一槍。後續民進黨與國民黨還各有兩個版本要提出，外界認為修法「勢在必行」。勞動部長林美珠今表示，勞動部並無修法計畫，若立委要提案修法也只能尊重。
一例一休相關法案於去年12月通過，並從去年底開始分階段上路。其中被稱為「以價制量」條款的休息日加班工時計算，明訂「休息日加班以4小時、8小時與12小時為計算單位」，盼能降低勞工的工時。
不過根據綠委提出的修正案，加班工時將改採核實計算，也就是將從現行的加班1小時以4小時計算的方式，改回加班1小時就算1小時工時。恐減少勞工的加班費，也會降低勞工休息日出勤的意願。
對於加班的規範，立委也計畫修法，引入工時帳戶概念，以3個月為一期，每月加班上限從現行四46小時拉高至五54小時。
林美珠今天赴立院備詢時指出，目前勞動部有關於「一例一休」的宣導、輔導、檢查均按照原定計劃進行，並無外傳要配合修法減輕力道的情況。她並強調，勞動部對一例一休並無任何修法的計畫。
不過林美珠也說明，法律提案權是立法委員的職權，所以委員有提任何的修法版本，勞動部會以尊重。至於牽涉加班時數的工時帳戶是否可行，林美珠表示「大家可以討論看看」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 機捷小站人潮少 鄭文燦：以前的政府睡著了！
- 台中市優化公車專用道破爛 六月啟動路平專案
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 捲土重來參選新北市長？ 周錫瑋語帶玄機
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 桃市唯一沒操場 幸福國中盼到風雨教室
- 被瞎扯「非法同居」霍建華 林心如喊告吃屎名嘴
- 獨家》警方採證連環錯 保時捷時速狂飆176公里免罰
- 小檔案：淡蘭古道
- 縣市合併 張花冠喻蛋黃蛋白 涂醒哲:有人炒作
- 好天氣掰掰 今明各地有雨
- 台中南屯廢棄物處理場會勘 地方人士抗議
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 台幣升很大 壽險業4月匯損增179億
- 彰化縣「清寒」獎學金改成「自強」 原因是...
- 蘭嶼飛魚季外客船釣 民代促規範
- 又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清
- 同婚釋憲後 同志楊智達開心：兩年內可與伴侶結婚
- 豬哥亮得知女兒有男友 曾語重心長對她說...
- 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 高雄大樹九曲堂「三鐵」微旅行 免費參加
- 法網》女單會外賽 張凱貞復仇開胡
- 台幣震盪 重貶1.14角
- 3年車禍破百 竹南大埔重劃區嚴抓超速
- 台史博「發掘壺光歲月」特展 人力轆轤示範拉坯
- 別人求婚謝忻看熱鬧 拉炮鐵片削頭無辜濺血
- 帕克運動學園27日開幕 業者邀你一起走出戶外
- 影響7千戶！北市信義、萬華區無預警停電
- 川普訪巴勒斯坦 允推動以巴和平協議
- 川普訪大屠殺紀念館 留言挨批像寫中學紀念冊
- 說謊瞞孕遭粉絲抵制 文熙俊道歉又被罵翻
- 認識水土保持 水保局行動書車上場
- 人妻深情喚回命危丈夫 感謝消防救護員救命
- （影音）票房若贏《神鬼傳奇》 小S喊睡阿湯哥
- （獨家）三立苦撐驚傳又裁員 大刀砍向財經台
- 一例一休 林揆︰政院立場未變
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 羽球》戴資穎個人24連勝 蘇迪曼盃助台聽牌
- 小田園版「廚神當道」 北市10校爭搶廚神寶座
- 比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立委要修「一例一休」 林美珠：尊重
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分