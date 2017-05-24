同性釋憲結果出爐 社民黨：蔡英文要勇敢決斷

釋憲結果出爐後，苗博雅在臉書呼籲總統蔡英文要「勇敢決斷」。圖為立法院外挺同婚群眾，得知釋憲結果後激動落淚。（記者王藝菘攝）

2017-05-24 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官稍早做出釋字第748號解釋，司法院秘書長呂太郎指出，大法官認定《民法》未保障同性婚姻屬違憲，主管機關應在2年內修改相關法律，以促成同婚。關注同婚議題的社民黨發言人苗博雅在臉書呼籲總統蔡英文要「勇敢決斷」。

苗博雅在臉書粉絲專頁總結大法官釋憲3大重點，包括「民法不許同性別二人締結婚姻關係，違憲。」、「立法院必須在兩年內完成修法或立法。（大法官未排除專法）」、「若超過兩年沒完成，同性伴侶就可以直接依民法到戶政事務所登記結婚。」

苗博雅也發表自身看法，強調立法院「別想再拖」，並呼籲蔡英文要「勇敢決斷」。