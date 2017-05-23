援救李明哲 李凈瑜：美國只是第一站
李凈瑜表示，國際救援是未來必要走的行程，美國只是第一站。（記者黃耀徵攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押長達66天，至今下落不明，其妻李凈瑜日前訪美求援，今上午在李明哲國際救援小組陪同下，赴立院召開返台記者會。李凈瑜哽咽表示，她所學的白色恐怖歷史，是因受到國際援助，而改變台灣威權統治面貌，「國際救援是我未來必要走的行程，美國只是第一站」，他們會繼續往前走，「作為人權工作者，我們沒有悲觀的權利。」
李凈瑜說明，關於未來行程，必須確認成行後才能透露，她也說，她目前所掌握李明哲的消息與外界一致，至於美國國務院與相關單位如何進行援救，則尊重美方處理程序。
針對是否仍有同李俊敏等民間人士與李凈瑜接觸？李凈瑜透露「一直有人在聯繫」，但只聯繫到她的辦公室或友人，並未與她親自接觸，因此不了解聯繫內容。
李凈瑜也重申，當她赴美時，很清楚要與自己的國家站在一起，她也很清楚國家在救援李明哲上的困境，因此她只能走國際救援。但李也強調，對國家在救援李明哲上感到難過，尤其國安局副局長周美伍竟在國會中公然說出「中國不會抓錯人」等語，「是否是指李明哲被抓是活該？」不知道周美伍的國家忠誠度在哪？
李凈瑜感謝各界對李明哲持續關注，她表示，此次美國行她有很深感慨，「台灣白色恐怖的歷史經驗，還未轉換成未來力量，也還未凝聚成台灣堅不可摧的人權價值」，她接著一一向李明哲國際救援小組、台灣NGO組織與相關人員表達感謝。
李凈瑜此次訪問華府是受美國國會外交事務會之非洲暨全球健康、人權和國際組織委員會之邀參加聽證會，主題是關於兩年來在中國受到酷刑、囚禁的維權律師以及關注中國持續非法秘密拘留李明哲對兩岸關係的衝擊。
李凈瑜表示，此行是援引「台灣關係法」，依法請求美國國會與政府履行他們對台灣的義務與責任，據此拜訪美國行政與立法部門。
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