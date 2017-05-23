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臉書留言惹怒網友 范淞育：我被斷章取義抹黑

2017-05-23  11:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市議員范淞育日前在臉書分享警方取締噪音改裝車的新聞，卻在回覆網友留言時意外惹怒大批網友，紛紛湧入他的臉書留言，要求道歉。不過范淞育表示，他的話是針對「夜間不睡覺出來吵人嚇人」的人所說，不是泛指所有改裝車主，強調自己被抹黑。

范淞育在臉書回覆網友留言時寫下：「這是教育與公德的問題，在國外年輕人愛改裝汽機車，但人家不會在夜深人靜時出來嚇人，台灣的改裝傢伙，白天都在睡覺或吸毒。晚上興奮時才會相約出來壯壯膽。」此留言惹怒大批網友，要求范淞育要出面道歉，不過此留言疑似已遭刪除。

根據《蘋果日報》報導，范淞育表示，這段留言是他和里長之間的對話，針對的是「夜間不睡覺出來吵人」的人，並不是反指所有改裝車主，在昨晚發現自己臉書被灌爆他也覺得意外，認為自己被斷章取義抹黑，並不是他真正想要討論的重點。

范淞育話鋒一轉，強調要怎麼改車是車主的自由，但車主是否想過，一般大眾是否要全盤接受深夜噪音？更直言：「有些人只想逞開快車發巨響的快感，又自省過嗎？」

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  • 台中市議員范淞育因針對改裝車留言時惹怒大批網友，但范淞育強調自己被抹黑。（記者黃鐘山翻攝）

    台中市議員范淞育因針對改裝車留言時惹怒大批網友，但范淞育強調自己被抹黑。（記者黃鐘山翻攝）

  • 范淞育表示，這段留言是他和里長之間的對話，針對的是「夜間不睡覺出來吵人」的人，並不是反指所有改裝車主。（圖擷取自范淞育臉書）

    范淞育表示，這段留言是他和里長之間的對話，針對的是「夜間不睡覺出來吵人」的人，並不是反指所有改裝車主。（圖擷取自范淞育臉書）

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