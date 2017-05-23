臉書留言惹怒網友 范淞育：我被斷章取義抹黑
2017-05-23 11:09
〔即時新聞／綜合報導〕台中市議員范淞育日前在臉書分享警方取締噪音改裝車的新聞，卻在回覆網友留言時意外惹怒大批網友，紛紛湧入他的臉書留言，要求道歉。不過范淞育表示，他的話是針對「夜間不睡覺出來吵人嚇人」的人所說，不是泛指所有改裝車主，強調自己被抹黑。
范淞育在臉書回覆網友留言時寫下：「這是教育與公德的問題，在國外年輕人愛改裝汽機車，但人家不會在夜深人靜時出來嚇人，台灣的改裝傢伙，白天都在睡覺或吸毒。晚上興奮時才會相約出來壯壯膽。」此留言惹怒大批網友，要求范淞育要出面道歉，不過此留言疑似已遭刪除。
根據《蘋果日報》報導，范淞育表示，這段留言是他和里長之間的對話，針對的是「夜間不睡覺出來吵人」的人，並不是反指所有改裝車主，在昨晚發現自己臉書被灌爆他也覺得意外，認為自己被斷章取義抹黑，並不是他真正想要討論的重點。
范淞育話鋒一轉，強調要怎麼改車是車主的自由，但車主是否想過，一般大眾是否要全盤接受深夜噪音？更直言：「有些人只想逞開快車發巨響的快感，又自省過嗎？」
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