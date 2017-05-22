立委表現如何？ 好評度最高的立委是他！

吳琪銘為好評度最高立委。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-22 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣立法委員表現如何？「網路溫度計」今天公布去年11月底至本月21日，所有立委的口碑排行榜，討論聲量最高的立委為民進黨團總召柯建銘，至於最獲好評的立委則是民進黨立委吳琪銘。

「網路溫度計」統計出「立法委員百大口碑排行榜」，觀察網友們從去年11月23日至今年5月21日的討論區間中，網路討論聲量最高的立委為柯建銘，其次為時代力量立委黃國昌、國民黨立委王金平。

統計指出，柯建銘的討論聲量達21731筆、黃國昌也達到20481筆、王金平12499筆，其中柯建銘在去年12月2日遭毆打，討論聲量暴衝2129筆，至於黃國昌則在4月8日被罷免活動時，討論聲量衝至最高點。

另外好評度前6名全為民進黨籍，排名第一的立委為吳琪銘，其次依序為許智傑、余宛如、李麗芬、鍾佳濱、黃秀芳。國民黨立委排名最高為第15名的徐志榮。

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立法委員百大口碑排行榜