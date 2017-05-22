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提早交接國民黨主席？ 洪秀柱：我任期到8月

國民黨主席洪秀柱面對提前交接的聲浪，表示自己的任期就是到8月。（記者林正堃攝）

2017-05-22  15:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱，日前在下一任黨魁大選中不敵前副總統吳敦義，國民黨團已呼籲洪秀柱別等到8月20日才交接，應加快腳步處理。柱柱姐對此似乎仍不太同意，她今日出席活動時表示，自己的任期就是做到8月。

綜合媒體報導，洪秀柱今日下午出席世貿展覽會，被媒體問到「是不是在8月20交接？」洪秀柱則說，「原則上，就是...總而言之嘛，8月就是我任期到的時候。」

至於這段時間裡，黨內是否會出現不知要聽哪個主席的現象？洪秀柱表示，對口的工作會先行作業，而且吳敦義馬上要擔任主席，對情況應該會有了解。

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  • 洪秀柱下午出席世貿展覽會。（記者林正堃攝）

    洪秀柱下午出席世貿展覽會。（記者林正堃攝）

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