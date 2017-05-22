廖國棟重申：盼洪秀柱提前交接黨主席
2017-05-22 11:31
〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統吳敦義當選國民黨主席，卻要等到8月20日才能交接上任。立法院國民黨團總召廖國棟今日受訪再度重申，希望現任黨主席洪秀柱提前交接，許多黨員都盼望吳敦義在最短時間內接任。
廖國棟強調，若現任主席洪秀柱願提前交接，會是最完美狀況，黨團一直都感覺像在孤軍奮戰，希望吳敦義能早日接任，讓黨中央與黨團重新整合，黨中央來當黨團的後援。
廖國棟也說，黨團和黨中央應該要立刻回復合作狀態，他也會盡快找智庫、政策會和文傳會溝通，來加強文宣、政策等議題。
針對未來臨時會朝野攻防，廖國棟也說，進入臨時會後要處理年改、前瞻法案，是否要佔領主席台還未決定，但文攻免不了，情況可能像是上會期處理國營事業預算一樣的方式處理。
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