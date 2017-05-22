習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…

國民黨準主席吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-22 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，中共循例會發賀電，但意外的是，由中共總書記習近平領銜發出的賀電時間，竟然是國民黨中央宣佈當選後的1.5個小時，且稱呼也改為「你」，引發議論，據報導，早在國民黨主席選舉期間，即有吳敦義對手及部分台商向北京告狀，指「吳敦義有『獨台』的政治傾向，加上先前受訪的發言，導致北京對吳的兩岸立場有些疑慮」。

《中國時報》發自北京的報導，以「涉台人士」的名義指出，國民黨是在近晚間9點才正式宣佈吳敦義當選，中方要先「確認對手認輸，再由中共中央辦公廳統一發布；國民黨收到後，再一併發布賀電與覆電內容，時間已近午夜」；而台灣駐北京記者們甚至是到隔天凌晨才收到國台辦轉發《新華社》有關賀電報導的連結。

據報導，吳敦義在覆電文上避提習近平賀電文上的「為中華民族偉大復興奮鬥」，也不提「兩岸同屬中華民族」，讓中方不滿，且將吳敦義的政治屬性定義為「本土藍」，「北京可能還要再多觀察一下」。