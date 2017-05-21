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綠營台南市長初選激戰 「這個人」看板出現比例最高

民進黨台中市議員翁美春，張雅旻，何文海及邱素貞（左到右）昨天到台南為立委陳亭妃成立市長選舉後援會站台，看到陳亭妃與賴清德的看板合照，忍不住拍照合影。（記者唐在馨翻攝）

2017-05-21  16:39

〔記者唐在馨／台南報導〕民進黨下屆台南市長初選戰火升溫，各參選人看板紛紛立起，雖然先前立委王定宇請出前縣長陳唐山站台，今天立委陳亭妃請到台中市長林佳龍站台，但各選將最「愛」的紅牌助選大咖，還是現任台南市長賴清德，這也導致在各個競選看板中，「賴清德」的曝光度最高。

今天在下營後成立後援會的陳亭妃，後援會辦公室就掛了一面大大的「躍登府城」的與賴清德的合照，遠道到台南來站台加油的幾位台中市議員何文海，翁美春等人都忍不住好奇，也在看板前拍照留念，而這面看板也已在台南街頭多處掛起。

而在此之前，前副市長顏純左最早掛起和賴清德的合照，主打六年副縣長，六年副市長，是最了解台南市政的人，可以讓市政無縫接軌，而立委黃偉哲也早就掛起「信賴選哲」的看板，也是有著和賴清德的合照，標榜「接棒」意味濃。

而一直未鬆口要選市長的立委林俊憲，雖然嘴巴未宣佈，實上際也掛起和賴清德的合照，標語是「榮耀傳城」，有著「傳承」的諧音用意。

相較之下王定宇，葉宜津及李俊毅各自用自己的看板，目前還沒有看到有合照的看板掛出。

但儘管如此，各參選人競掛賴清德的合照，搶當「賴清德接班人」，反而讓賴清德在這波看板戰中形成曝光度最高的「市長選戰中的第八人」，對此，他曾表示每位市長參選人都能獲得他的祝福，如果有參選人要跟他合照，他也願意。

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  • 有意爭取下屆台南市長民進黨提名的立委黃偉哲掛出與市長賴清德的合照看板。（記者黃文瑜攝）

    有意爭取下屆台南市長民進黨提名的立委黃偉哲掛出與市長賴清德的合照看板。（記者黃文瑜攝）

  • 台南市長綠營初選戰火升溫，顏純左（右）及林俊憲與賴清德市長的合照看板比鄰而立。（記者黃文瑜攝）

    台南市長綠營初選戰火升溫，顏純左（右）及林俊憲與賴清德市長的合照看板比鄰而立。（記者黃文瑜攝）

  • 下屆台南市長選舉綠營內部競爭激烈，大家爭相掛與賴清德的合照看板，反而讓賴清德儼然形成曝光度最高的人。（記者黃文瑜攝）

    下屆台南市長選舉綠營內部競爭激烈，大家爭相掛與賴清德的合照看板，反而讓賴清德儼然形成曝光度最高的人。（記者黃文瑜攝）

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