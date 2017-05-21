綠營台南市長初選激戰 「這個人」看板出現比例最高

民進黨台中市議員翁美春，張雅旻，何文海及邱素貞（左到右）昨天到台南為立委陳亭妃成立市長選舉後援會站台，看到陳亭妃與賴清德的看板合照，忍不住拍照合影。（記者唐在馨翻攝）

2017-05-21 16:39

〔記者唐在馨／台南報導〕民進黨下屆台南市長初選戰火升溫，各參選人看板紛紛立起，雖然先前立委王定宇請出前縣長陳唐山站台，今天立委陳亭妃請到台中市長林佳龍站台，但各選將最「愛」的紅牌助選大咖，還是現任台南市長賴清德，這也導致在各個競選看板中，「賴清德」的曝光度最高。

今天在下營後成立後援會的陳亭妃，後援會辦公室就掛了一面大大的「躍登府城」的與賴清德的合照，遠道到台南來站台加油的幾位台中市議員何文海，翁美春等人都忍不住好奇，也在看板前拍照留念，而這面看板也已在台南街頭多處掛起。

而在此之前，前副市長顏純左最早掛起和賴清德的合照，主打六年副縣長，六年副市長，是最了解台南市政的人，可以讓市政無縫接軌，而立委黃偉哲也早就掛起「信賴選哲」的看板，也是有著和賴清德的合照，標榜「接棒」意味濃。

而一直未鬆口要選市長的立委林俊憲，雖然嘴巴未宣佈，實上際也掛起和賴清德的合照，標語是「榮耀傳城」，有著「傳承」的諧音用意。

相較之下王定宇，葉宜津及李俊毅各自用自己的看板，目前還沒有看到有合照的看板掛出。

但儘管如此，各參選人競掛賴清德的合照，搶當「賴清德接班人」，反而讓賴清德在這波看板戰中形成曝光度最高的「市長選戰中的第八人」，對此，他曾表示每位市長參選人都能獲得他的祝福，如果有參選人要跟他合照，他也願意。