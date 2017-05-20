吳敦義勝選感言：尊重九二共識 推動兩岸更多交流
2017-05-20 22:00
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日投票選舉黨主席、黨代表，票數一路領先的參選人、前副總統吳敦義拿下超過14萬票，確定當選國民黨主席。吳敦義晚間9點半召開記者會感謝黨員支持，呼籲國民黨內團結，重建年輕人對國民黨的支持之餘，也不忘再提九二共識，期許要推動兩岸更多的交流。
吳敦義期許2020年贏回執政權
本次國民黨主席共有6人競逐，除去吳敦義外，分別是爭取連任的現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜，以及前國民黨立委潘維剛。晚間結果出爐，吳敦義得票過半，確定當選黨主席，郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜也都先後承認敗選。
吳敦義在晚間9點半於競選總部召開記者會，他在會中除感謝黨員支持，也呼籲國民黨內部應團結一心進行黨務革新，重建年輕人對國民黨的信任及支持，強調國民黨應成為更加有力監督的在野黨。針對2020年的大選，他也表示將挑選好的人才代表國民黨爭取民眾的支持，讓國民黨重新執政，並重提尊重九二共識、一中各表的主張，強調將推動兩岸更多的交流。
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