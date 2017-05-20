部分台媒被中國收買 白宮資深官員博明關切

2017-05-20 08:48

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏今天轉述，美國國安會亞太資深主任博明告訴他們，人權是美國的基本價值觀，李明哲案是中國錯了，「中共迫害自己人民的人權，還在出口」，這是美國所不能忍受的。

台灣非政府組織工作者李明哲在中國被失蹤兩個月，李妻李凈瑜赴美尋求川普政府協助救援。李凈瑜今天下午和3位中國維權律師的妻子到白宮與博明等4位國安會官員會談了兩小時，楊憲宏也陪同在場。

楊憲宏說，當擔任過《華爾街日報》駐北京記者的博明發現他也是記者出身時，兩人有很多交流，博明最關心的是台灣媒體被中國收買的情況，希望知道還有幾個是真正有風骨（decent）的媒體。楊憲宏回答，為此兩人有必要第二次見面，他可以提供完整的報告，因為他也長期關心這個問題。

楊憲宏表示，博明還是很有記者本色。他說自己到台灣有一個很糗的經驗，就是九七年他到台灣學中文時，因為在中國住太久，覺得中國人、華人，或者台灣人不可能有真的自由，可是他又發現台灣真的很自由，「他有幾個禮拜不敢相信這是真的」，也嘲笑自己怎麼會有這種想法。

楊憲宏說，這表示在中國高壓的環境下，人會受到很大的衝擊與改變。他也和博明分享在中國高壓下，今天的記者要如何保持風骨。對於李明哲案，博明認為人權是美國的基本價值觀，這事是中國錯了，「中共迫害自己人民的人權，還在出口」，這是美國所不能忍受的。人權也是川普總統很堅持的，楊憲宏說，博明等人強調人權是美國的立國精神，他們當然希望可以看到真正的行動。