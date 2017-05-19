一例一休害的？ 花蓮風災重建 進度緩慢
〔記者王錦義／花蓮報導〕去年颱風季節造成花東多處道路損壞，花蓮縣議員莊枝財在議會質詢時質疑縣府執行力不佳，以縣府提供的表格指出截至4月底完工率僅14.51%，但縣長傅崐萁當場反駁是中央給的錢太少，送6億只核定2億多下來，加上今年受一例一休影響，造成廠商成本增加，發包不易，沒有營造廠願意投標，工程屢屢流標，希望議員要幫花蓮人講公道話。
國民黨籍縣議員何禮臺今天質詢時就出面力挺縣府，強調花蓮總發包率為74.73%，「講數據，求真相！」何禮臺認為行政院東部聯合服務中心傳遞不實資料，說花蓮執行力低絕非實情，使縣府蒙受不白之冤。他說，7月尼伯特颱風、9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風與10月豪雨所造成的災害，相關復建工程都在執行，其中尼伯特颱風花蓮縣發包率100%，莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬災修工程花蓮縣發包率66.43%，花蓮縣的總發包率為74.73%，都優於台東；而吉安、新城都零補助。
對於何禮臺幫忙縣府說法，莊枝財相當不以為然，他說，花蓮人要看到的是災後重建完工「有條安全回家的路」，不是在那裡講發包率很高，但現場動都沒動來矇騙民眾，像是193縣道月眉段都沒動，所有表格、數字都縣府給的，質詢有憑有據。而中央救災重建工程，就是針對緊急、受風災損壞的道路、公共設施等進行搶救，中央錢很快在去年底就核定，但縣府至今完工率只有一成多，像是黑暗部落的產業道路，到現在都還沒有搶通，有日本團要進去旅遊而進不去。
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，因接獲許多民眾陳情，擔心汛期又要來臨，原災害路段卻未動工，像是縣道193月眉路段、瑞港公路、黑暗部落產業道路等等，都未完工恐造成更大災情，因此就災修後完工率進行關心與協助，一切實事求是，以民眾福祉為最大依歸，政府一體，中央與地方應共同營造合作關係，絕非相互對立。
許傳盛說，「手心手背都是肉」，他也了解花東工程執行能量有限，雖案件量多出花蓮3倍的台東縣，發包完工率截至4月底有24.33%較花蓮14.51%高，但仍有許多未執行案件，隨著汛期將至，即使復建工程無法全部完工，也希望縣市政府能先行補強結構或搶通道路，避免大雨再來時，災情持續擴大，也讓地方居民有通行便道，減少產業損失。
東服中心指出，花蓮縣政府向行政院申請協助災後復建經費共提出156件總額約6億5千多萬元，各中央主管機關會同公共工程委員會及縣府現地勘查，針對抽查案件是否符合公共設施災後復建工程經費審議要點、施作工法妥適性與經費合理性等進行審查，發現其中許多項目不符災後復建補助原則，像是新建擋沙海堤、新建排水溝、擋土牆等，因此未全數通過，最後核定2億9千多萬。
而吉安鄉「自強路雨水下水道災修工程」核定660萬經費、新城鄉「105年梅姬颱風七星潭暨兩潭兩鐵自行車道災後復建工程」核定301萬經費，東服中心指出，雖因「不符災後復建原則」、「原編列經費多於花蓮縣政府參考單價」等原因而有所調整經費絕非零補助，縣府與何禮臺指控中央零補助與事實有所誤差；而對於其他不符災後復建補助原則，例如屬搶災搶險範疇、年久失修、重複提報、地點屬國家公園及林務局等部分，東服將繼續協助地方向中央專案爭取經費。
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