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鯊魚機掰掰！ S-2T反潛機卸下重任落腳新竹
2017-05-18 22:53
有「鯊魚機」之稱的S-2T反潛機（編號2214）今天執行最後一次任務，未來將在新竹基地陳展，圖為該機在2012年降落於花蓮空軍基地的畫面。（資料照，記者游太郎攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕帶有活潑塗裝、有「鯊魚機」之稱的S-2T反潛機（編號2214），今由反潛34中隊長、中校方涵芝駕駛，從屏東基地起飛，進行最後一次飛行任務，翱翔天際後降落新竹空軍基地，完成交機後功成身退，卸下反潛重任，未來將在新竹基地陳展，讓民眾一睹英姿。
S-2「追蹤者」（Tracker）原是1950年代美國格魯曼公司研發的航空母艦用反潛機，是美國海軍第一架正式在航艦上服役的雙引擎飛機，1970年代才被S-3「海盜」（Viking）式反潛機取代。
國軍在1960年代後半開始建立空中反潛兵力，陸續引進S-2A、S-2E、S-2G等型號。1980年代後期，因S-2機隊老舊，裝備性能、安全性都下降，才與美商合作，將S-2機隊換裝TPE331渦輪螺旋槳發動機，並改裝新式偵潛裝備，改良後的S-2稱為S-2T（T代表「渦輪」Turbine），一共完成26架。
S-2由於大部分在海面上低空偵巡，塗裝採用深藍色系的海洋迷彩，在國軍戰機中獨樹一幟。改良為S-2T時，更在機首增加了鯊魚嘴塗裝，成為空軍中塗裝最活潑的機種，因此在基地開放中，向來吸引不少民眾關注。
不過S-2也是極少數沒有空調的機種，一趟海上偵巡任務通常至少3小時，飛行員在駕駛時冷熱感鮮明，十分辛苦。繼編號2206的S-2T反潛機前年除役，納入空軍官校航空教育展示館永久保存，2214反潛機也在今天解甲歸田。
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