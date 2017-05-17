債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案

2017-05-17 12:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕前瞻基礎建設特別條例草案日前在委員會初審通過，卻遭國民黨痛批是債留子孫，民進黨高高屏地區立委上午召開記者會回擊。擔任召委的邱議瑩拿出會議資料強調，高雄的國民黨立委黃昭順與陳宜民自己也提了前瞻條例的草案，跟行政院一模一樣「連字都沒改」；邱議瑩痛批，國民黨認為前瞻只是撒錢，自己也該說清楚提出的計畫「要做什麼」，否則為了杯葛而杯葛就是「秀下限」。

繼日前綠營中部地區首長召開記者會替前瞻計畫背書後，民進黨多位高高屏地區立委上午召開記者會，回擊國民黨不斷抨擊前瞻條例透過舉債進行基礎建設、只會增加政府財政負擔一事，包含邱議瑩、陳其邁、劉世芳、鍾孔炤、許智傑、賴瑞隆等人都出席。

陳其邁表示，馬政府八年時期，中央政府總預算未償還的債務一共增加一兆5666億元、平均每年增加1958億元的舉債，佔債務餘額比例33.3%；陳其邁說，若加上民進黨政府提出的前瞻計畫預算8900億元，平均每年將增加舉債1318億元、佔GDP31.8%，「也比馬政府時期來的小」，國民黨所謂債留子孫的說法，根本是「顛倒是非」。

屏東立委鍾佳濱則說，前瞻計畫中屏東分配到的兩項軌道建設，嚴格來說不是單獨要造福屏東，也不是為了嘉惠民進黨執政縣市，而是為了提升全島交通建設的性能。鍾佳濱舉例，軌道建設規劃將南迴鐵路潮州到台東的鐵論全面電氣化，是全台鐵路電氣化的最後一段，竟然被國民黨窄化成綁樁分贓；他說，若此段軌道能全面電氣化「受惠的是全台使用鐵路的台灣民眾」，不知道國民黨在反對什麼，批評國民黨不要「自己有西裝穿、卻嘲笑別人只能穿牛仔褲」。

邱議瑩則說，國民黨立委黃昭順與陳宜民針對前瞻條例提出的修正動議內容，「金額跟行政院匡列的一模一樣」、也是8900億元，呼籲國民黨立委出面跟社會說明，匡列8900億是要做哪些建設？否則一邊批評民進黨撒錢、一邊卻提案要求匡列同樣高額的預算，只是「無腦」、「為反對而反對」。