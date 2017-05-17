債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案
〔記者彭琬馨／台北報導〕前瞻基礎建設特別條例草案日前在委員會初審通過，卻遭國民黨痛批是債留子孫，民進黨高高屏地區立委上午召開記者會回擊。擔任召委的邱議瑩拿出會議資料強調，高雄的國民黨立委黃昭順與陳宜民自己也提了前瞻條例的草案，跟行政院一模一樣「連字都沒改」；邱議瑩痛批，國民黨認為前瞻只是撒錢，自己也該說清楚提出的計畫「要做什麼」，否則為了杯葛而杯葛就是「秀下限」。
繼日前綠營中部地區首長召開記者會替前瞻計畫背書後，民進黨多位高高屏地區立委上午召開記者會，回擊國民黨不斷抨擊前瞻條例透過舉債進行基礎建設、只會增加政府財政負擔一事，包含邱議瑩、陳其邁、劉世芳、鍾孔炤、許智傑、賴瑞隆等人都出席。
陳其邁表示，馬政府八年時期，中央政府總預算未償還的債務一共增加一兆5666億元、平均每年增加1958億元的舉債，佔債務餘額比例33.3%；陳其邁說，若加上民進黨政府提出的前瞻計畫預算8900億元，平均每年將增加舉債1318億元、佔GDP31.8%，「也比馬政府時期來的小」，國民黨所謂債留子孫的說法，根本是「顛倒是非」。
屏東立委鍾佳濱則說，前瞻計畫中屏東分配到的兩項軌道建設，嚴格來說不是單獨要造福屏東，也不是為了嘉惠民進黨執政縣市，而是為了提升全島交通建設的性能。鍾佳濱舉例，軌道建設規劃將南迴鐵路潮州到台東的鐵論全面電氣化，是全台鐵路電氣化的最後一段，竟然被國民黨窄化成綁樁分贓；他說，若此段軌道能全面電氣化「受惠的是全台使用鐵路的台灣民眾」，不知道國民黨在反對什麼，批評國民黨不要「自己有西裝穿、卻嘲笑別人只能穿牛仔褲」。
邱議瑩則說，國民黨立委黃昭順與陳宜民針對前瞻條例提出的修正動議內容，「金額跟行政院匡列的一模一樣」、也是8900億元，呼籲國民黨立委出面跟社會說明，匡列8900億是要做哪些建設？否則一邊批評民進黨撒錢、一邊卻提案要求匡列同樣高額的預算，只是「無腦」、「為反對而反對」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2020總統大選 民調：蔡英文、郭台銘狠甩朱立倫
- 懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸
- 改裝車不等於噪音車！李婉鈺騎重機為車友發聲
- 債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案
- 歷經56天航程 敦睦艦隊返抵左營
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 網球》衰事纏身！莎娃傷退又沒獲法網邀請
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱
- 「熊」有「猿」！ 劉玠廷充分信任洪總
- 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
- 池上米平損補助 最快8月實施
- 登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 安理會暫對北韓沒轍 中美談判內容成關鍵
- 卡大地布祭師再凋零 文化傳承現危機
- NBA》互相傷害！馬刺明星球員埋地雷被抓包（影音）
- 自摔關我屁事？肇逃一審判7月 二審逆轉無罪
- 宏達電加持 晶華5月營收「很補」
- 明新科大全大運1金2銅 光電所陳瑋羽球摘冠
- 三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元
- 端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
- MLB》馬林魚下放後段先發 開季輪值面目全非
- 台江國家公園 全國第一個獲頒濕地標章證書
- 彰銀案二審台新金逆轉 財部：再上訴
- 瓶罐從國六扔下田 農怒:難道要戴安全帽
- 鋼琴大師布赫賓德6月登台 演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲
- 剖析戀物癖 看影帝吳慷仁穿胸罩爆瘦詮釋
- 必翔實業爆炒股 創辦人夫婦交保、限制出境
- 「炫寬」蓋教養家園 盼中央補助5千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP defends policy as China, Vietnam declare friendship
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
- 美恐失信於盟邦 情資分享從此無門
- 佛朗明哥巨星卡勒凡 9月挾黃金時代訪台
- 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
- 泰勒絲又有新歡？被爆與《比利林恩》小鮮肉秘戀中
- 16歲少女脖子種草莓 媽聞內褲嗅出男人味
- 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
- 證券行情表、證券表格
- 五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」
- 超人香水 高堤耶拯救時尚災難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
標題：債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email