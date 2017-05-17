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質詢答嘴鼓 賴清德與盧崑福互批可當演員、編劇
2017-05-17 12:06
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員盧崑福今天在市政總質詢上，與台南市長賴清德針鋒相對，雙方你來我往。盧崑福指賴「反質詢、以問答問、轉移話題」，欺負議員，「沒去當演員，否則絕對得獎」；賴清德則指盧有關房屋稅的質詢，並非事實，反諷說「你可以去當編劇。」
盧崑福今天質詢表示，眼見市長慢則明年卸任，快則年底就會轉換跑道，但是當年許下讓台南朝向適於作夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方，相較於如今PM2.5空污全台最「毒」與獨霸全台的追溯房屋稅，「台南真的看見未來了嗎？」
賴清德則表示，台南PM2.5平均並非全國最差，而且很多都是外地飄來的，而房屋稅並非回溯，而且也依屋齡給予減免。
盧接著質疑賴清德在安平沒有建設。賴清德則說，在水域方面就他講了3項，第一，水域發展觀光，包括確立安平港朝北遊憩南自貿，並設置遊憩碼頭，而運河觀光也正著手展開。盧打斷說，安平的水域是前市長許添財留下來的，「安平你做了什麼？」
賴清德則反將一軍說，「我的困難在哪裡？盧議員，每次我去安平、南區，你都沒有出現，沒有一次來，而不知道市府的工作，你不了解。」建議會期結束，「我來導覽，這樣比較實在。」
隨後，盧崑福批評台南市的房屋稅政策，追溯15年，並質疑103年那一年不開始實施，是因當時台南有100多棟的房子正在興建，擔心加稅影響財團。賴清德則反駁說，那不是事實，指盧「你可以去當編劇。」
末了，盧崑福質詢提到「GPS藥品」，賴清德當場糾正說，「盧議員是GMP」盧自知口誤，尷尬笑了一下，也紓緩了原本劍拔弩張的氣氛。
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