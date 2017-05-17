陳為民批取締改裝車 朱立倫：不要造成市民困擾

2017-05-17 11:58

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府公告，5月起違法改裝排氣管、噪音超標車輛於晚上10點到隔天上午6點間，不可行駛在新北市境內，否則將依法開罰。熱愛改裝車的藝人陳為民為此槓上朱立倫，痛批是在「戒嚴」。朱立倫今天上午10點出席市政活動，會後受訪表示，自由是在法律的範圍內，不要造成其他朋友或市民的干擾。

朱立倫表示，重點就是尊重每一位市民、國民的自由，自由必須是在法律的範圍內，不要造成其他朋友或市民的干擾，對於這些改裝車，如果是有嚴重噪音，而且在夜間10點到隔天早上6點行駛的話就必須嚴格取締，「因為保障其他市民的安寧也是我們市府嚴格執法的一個重要責任，我們會堅持這個原則去做」。