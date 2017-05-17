| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

陳為民批取締改裝車 朱立倫：不要造成市民困擾

2017-05-17  11:58

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府公告，5月起違法改裝排氣管、噪音超標車輛於晚上10點到隔天上午6點間，不可行駛在新北市境內，否則將依法開罰。熱愛改裝車的藝人陳為民為此槓上朱立倫，痛批是在「戒嚴」。朱立倫今天上午10點出席市政活動，會後受訪表示，自由是在法律的範圍內，不要造成其他朋友或市民的干擾。

朱立倫表示，重點就是尊重每一位市民、國民的自由，自由必須是在法律的範圍內，不要造成其他朋友或市民的干擾，對於這些改裝車，如果是有嚴重噪音，而且在夜間10點到隔天早上6點行駛的話就必須嚴格取締，「因為保障其他市民的安寧也是我們市府嚴格執法的一個重要責任，我們會堅持這個原則去做」。

廣告
  • 對於改裝車在特定時段禁行，新北市長朱立倫強調，保障其他市民的安寧是市府嚴格執法的一個重要責任。（記者李雅雯攝）

    對於改裝車在特定時段禁行，新北市長朱立倫強調，保障其他市民的安寧是市府嚴格執法的一個重要責任。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 取締 改裝車 陳為民
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：陳為民批取締改裝車 朱立倫：不要造成市民困擾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.