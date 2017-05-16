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時力提修法 陸委會改歸外交國防委員會

時代力量立法院黨團16日舉行黨團會議後記者會，說明會議內容及決議。強調將提修法，將陸委會改歸外交國防委員會。（記者方賓照攝）

2017-05-16  11:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院時代力量黨團今召開黨團會議後記者會，時力立委林昶佐表示，立院外交及國防委員會每天討論議題都與中國有關，但陸委會卻非委員會主要監督對象，將修法將陸委會改為外交國防委員會審查範疇。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會，會中提出立法院程序委員會組織規程第5條條文修正草案，以及中央政府總預算案審查程序第3條條文修正草案，將陸委會及所屬預算從內政委員會改為外交及國防委員會審查範疇。

林昶佐說，不論外交、國防、國安、僑委會等，中國因素都很重要，國防外交委員會議題多與中國有關，要請陸委會派代表列席，但陸委會卻非主要監督對象。

林昶佐說，在內政委員會中，討論到中國因素所佔比例非常低，但陸委會卻放在內政委員會，這與實際運作相去甚遠；為符合工作重點、因應實際需求，因此修法要把陸委會放到外交國防委員會的審查範疇中，才符合現實狀況。

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